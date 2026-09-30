Τραμπ: «Ώρα να επιστρέψουν σπίτι»

Την αποχώρηση των τελευταίων αμερικανικών στρατευμάτων από το Ιράκ χαιρέτισε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη ημέρα νίκη για τις ΗΠΑ.

Σε μήνυμά του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της αποχώρησης.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε και στον νέο πρωθυπουργό του Ιράκ, Αλί αλ Ζαΐντι. Εξέφρασε την ελπίδα ότι θα καταφέρει να διαχειριστεί αποτελεσματικά την κατάσταση στη χώρα.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε επίσημα στο Ιράκ η επιχείρηση Inherent Resolve, έπειτα από 12 χρόνια στρατιωτικής εκστρατείας κατά του Ισλαμικού Κράτους.

Η αποχώρηση σηματοδοτεί το τέλος της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στο πλαίσιο της συγκεκριμένης επιχείρησης.

«Είναι μια νίκη για τις ΗΠΑ, μια νίκη για το Ιράκ και μια αποφασιστική νίκη επί του ΙΚ», ανέφερε ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι είχε να επιλέξει ανάμεσα στην παραμονή και την αποχώρηση των στρατευμάτων.

Τελικά, όπως είπε, έκρινε ότι είχε έρθει η ώρα να επιστρέψουν στην πατρίδα.

Η επιχείρηση Inherent Resolve ξεκίνησε με στόχο την αντιμετώπιση του Ισλαμικού Κράτους και πραγματοποιήθηκε από τις ΗΠΑ μαζί με τους εταίρους τους στον διεθνή συνασπισμό.