Λονδίνο: Στο δικαστήριο η 51χρονη Τζοάνα Τσερπκά

Σοκαριστικές λεπτομέρειες για τη δολοφονία του 52χρονου Χένρικ Σλοτσάα κατατέθηκαν στο δικαστήριο του Λονδίνου, όπου εκδικάζεται η υπόθεση με κατηγορούμενη την 51χρονη σύντροφό του, Τζοάνα Τσερπκά. Ο 52χρονος είχε βρεθεί νεκρός και μερικώς αποσυντεθειμένος στο διαμέρισμα της 51χρονης, λίγες ημέρες αφότου της είχε πει ότι «έχει γνωρίσει κάποια άλλη».

Βρέθηκε νεκρός στο υπνοδωμάτιο

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στις αρχές του περασμένου Μαρτίου. Αστυνομικοί πήγαν στο διαμέρισμα της Τσερπκά για να ελέγξουν την κατάστασή της, μετά από e-mail που είχε στείλει στην οικογένειά της και στο οποίο έγραφε ότι ήθελε να αυτοκτονήσει. Μέσα στο υπνοδωμάτιο εντόπισαν το σώμα του Σλοτσάα. Ο 52χρονος, που καταγόταν από τη Δανία, εργαζόταν στο γραφείο της Citibank στο Λονδίνο. Το σώμα του παρουσίαζε σημάδια αποσύνθεσης, γεγονός που έδειχνε ότι είχε πεθάνει αρκετό καιρό νωρίτερα.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα Ντάνι Ρόμπινσον, στο σώμα του εντοπίστηκαν επίσης σημάδια που ενδέχεται να αποτελούσαν «απόπειρα» διαμελισμού.

Τα 14 τραύματα και η κατηγορία

Οι ιατροδικαστές εντόπισαν 14 διαφορετικά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.

Η ίδια έχει δηλώσει ένοχη για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, όμως η εισαγγελία δεν αποδέχεται ότι η συγκεκριμένη δήλωση αποτυπώνει επαρκώς την ευθύνη της για τον θάνατό του.

Το δικαστήριο ενημερώθηκε ακόμη ότι η Τσερπκά, η οποία είχε γεννηθεί στην Πολωνία, «δεν ήταν σε καλή κατάσταση» μετά την απόλυσή της από τη θέση της στο τμήμα μάρκετινγκ της British American Tobacco.

«Είχε γνωρίσει κάποια άλλη»

Φίλοι του ζευγαριού ανέφεραν ότι, εβδομάδες πριν από τη δολοφονία, ο Σλοτσάα φλέρταρε με συνάδελφό του. Την ημέρα των γενεθλίων της Τσερπκά φέρεται να της είπε ότι είχε γνωρίσει κάποια άλλη στη δουλειά, την Έιμι Ο’Σόνεσι.

Οι δύο τους είχαν γνωριστεί τον Νοέμβριο του 2025 και συναντήθηκαν αρκετές φορές για γεύμα τον Ιανουάριο. Ο Σλοτσάα φέρεται να είχε πει στην Ο’Σόνεσι ότι σκεφτόταν να προσφέρει χρήματα στην Τσερπκά για να φύγει από το κοινό τους διαμέρισμα. Οι δύο τους συνέχισαν να ανταλλάσσουν μηνύματα έως τις 11 Μαρτίου. Ωστόσο, όπως ανέφερε ο εισαγγελέας, δεν είναι βέβαιο ποια από τα μηνύματα που στάλθηκαν από το τηλέφωνο του Σλοτσάα γράφτηκαν από τον ίδιο και ποια από την Τσερπκά.