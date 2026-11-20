Απομακρύνθηκε από τη θέση του ο επικεφαλής κυβερνοασφάλειας του Λευκού Οίκου, Σον Κέρνκρος, όπως γνωστοποίησε χθες Πέμπτη πηγή με γνώση των εξελίξεων στην αμερικανική προεδρία.

Κατά την ίδια πηγή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έδωσε την «πλήρη» έγκρισή του για την παύση του αξιωματούχου, καθώς κρίθηκε πως δεν διέθετε τα απαιτούμενα προσόντα για να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του.

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων του κ. Κέρνκρος περιλαμβανόταν η ηγεσία των διαβουλεύσεων για το ρυθμιστικό πλαίσιο των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ), ενός τομέα με διαρκώς αυξανόμενη επιρροή.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται στον απόηχο των σοβαρών και εκτεταμένων δυσλειτουργιών που καταγράφηκαν πρόσφατα σε κρίσιμες ψηφιακές υποδομές των ΗΠΑ — από ιδιωτικές επιχειρήσεις, αεροπορικές εταιρείες και τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας, μέχρι τραπεζικά ιδρύματα και δίκτυα υπηρεσιών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της NSA.

Χρέη αναπληρώτριας αναλαμβάνει, σε πρώτη φάση, η Κίρστεν Ντέιβις, μέχρι πρότινος επικεφαλής πληροφορικής (Chief Information Officer) στο υπουργείο Πολέμου, σύμφωνα με την ίδια ανώνυμη πηγή της προεδρίας.

Η αλλαγή προσώπων εντάσσεται στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης με στόχο τη θωράκιση του επιτελείου κυβερνοασφάλειας της κυβέρνησης Τραμπ, το οποίο συνεργάζεται στενά με τον διευθυντή των υπηρεσιών πληροφοριών (DNI), Τζέι Κλέιτον, καθώς και με τον υπουργό Εξωτερικών και σύμβουλο εθνικής ασφαλείας, Μάρκο Ρούμπιο.

Υπενθυμίζεται ότι πριν αναλάβει το χαρτοφυλάκιο της κυβερνοασφάλειας, ο κ. Κέρνκρος αποτελούσε στέλεχος της Εθνικής Επιτροπής των Ρεπουμπλικανών. Ο μόνιμος διάδοχός του θα χρειαστεί να λάβει την έγκριση της Γερουσίας, στην οποία οι Ρεπουμπλικανοί διατηρούν την πλειοψηφία έως τις αρχές Ιανουαρίου.