Στην ένατη κατά σειρά άτυπη ψηφοφορία για την ανάδειξη του νέου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ προχωρά σήμερα, Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, στις 19:00 ώρα Ελλάδας (12:00 το μεσημέρι στη Νέα Υόρκη), το Συμβούλιο Ασφαλείας, στο οποίο συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου και η Ελλάδα ως ένα από τα δέκα μη μόνιμα μέλη. Αυτή τη φορά θα επιστρατευτούν ψηφοδέλτια διαφορετικού χρώματος για τα πέντε Μόνιμα και τα δέκα Μη Μόνιμα Μέλη, προκειμένου να αποτυπωθεί ξεκάθαρα ποιοι υποψήφιοι αντιμετωπίζουν βέτο ή αντιρρήσεις από τις μεγάλες δυνάμεις.

Η μέθοδος των έγχρωμων ψηφοδελτίων είχε εφαρμοστεί ξανά στον έκτο γύρο, στις 16 Οκτωβρίου, υπό την ελληνική προεδρία. Τότε, η Κοσταρικανή Ρεμπέκα Γκρίνσπαν, ο Αργεντινός Ραφαέλ Μαριάνο Γκρόσι και η Κάρολιν Ροντρίγκες Μπιρκέτ από τη Γουιάνα είχαν δεχθεί από δύο αρνητικές ψήφους από Μόνιμα Μέλη. Αντίθετα, στον έβδομο (30 Οκτωβρίου) και τον όγδοο γύρο (5 Νοεμβρίου) χρησιμοποιήθηκαν ψηφοδέλτια ενός χρώματος. Έτσι, για τη Λάνα Ζάκι Νουσεϊμπέ (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) και τον Τούρκο υποψήφιο Φεριντούν Χαντί Σινιρλίογλου, η σημερινή διαδικασία θα δείξει για πρώτη φορά τη στάση των Μόνιμων Μελών απέναντί τους.

Η κούρσα συνεχίζεται με οκτώ υποψηφίους. Βάσει των διαρροών στον Τύπο από τον όγδοο γύρο, η Γκρίνσπαν εδραίωσε την πρωτιά της συγκεντρώνοντας 12 θετικές ψήφους και τρεις αρνητικές, επίδοση-ρεκόρ μέχρι στιγμής. Ακολούθησε ο Γκρόσι με εννέα θετικές, τέσσερις αρνητικές και δύο «χωρίς γνώμη», η Μπιρκέτ με οκτώ θετικές, πέντε αρνητικές και δύο «χωρίς γνώμη», καθώς και η Νουσεϊμπέ με επτά θετικές, έξι αρνητικές και δύο «χωρίς γνώμη».

Πιο χαμηλά βρέθηκαν ο Ολάρα Οτούνου από την Ουγκάντα (τέσσερις θετικές), η Μαρία Φερνάντα Εσπινόσα Γκαρσές από τον Ισημερινό (τρεις θετικές) και η συμπατριώτισσά της Ιβόν Α-Μπακί (μία θετική). Ο Σινιρλίογλου, η υποψηφιότητα του οποίου κατατέθηκε από την Άγκυρα την 1η Νοεμβρίου, έλαβε στην πρώτη του εμφάνιση τρεις θετικές ψήφους, οκτώ αρνητικές και τέσσερις «χωρίς γνώμη».

Στη συνέχεια, ο Τούρκος διπλωμάτης συμμετείχε στους καθιερωμένους διαλόγους με τη Γενική Συνέλευση (6 Νοεμβρίου) και το Συμβούλιο Ασφαλείας (9 Νοεμβρίου), όπου κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήματα σχετικά με την ανεξαρτησία του, το Κυπριακό, τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία και το δίκαιο της θάλασσας.

Το ζητούμενο πλέον είναι αν θα επιβεβαιωθούν οι συσχετισμοί των δύο προηγούμενων ψηφοφοριών. Παράλληλα, σε ανακοίνωσή τους στις 11 Νοεμβρίου, οι ηγέτες της Κοινότητας Κρατών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής τόνισαν εκ νέου πως «έχει φτάσει η στιγμή» η θέση να περάσει σε εκπρόσωπο της περιοχής τους, ζητώντας από τα όργανα του ΟΗΕ να σεβαστούν αυτή τη διεκδίκηση.

Τη διαδικασία καταμέτρησης των ψηφοδελτίων θα επιβλέψουν η Γαλλία και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ενώ την έναρξη της ψηφοφορίας αναμένεται να γνωστοποιήσει στους δημοσιογράφους η προεδρεύουσα του Συμβουλίου για τον Νοέμβριο, πρέσβυς της Λετονίας Σανίτα Πάβλουτα-Ντεσλάντες.

Υπενθυμίζεται ότι, βάσει του άρθρου 97 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, ο διορισμός του Γενικού Γραμματέα γίνεται από τη Γενική Συνέλευση ύστερα από πρόταση-ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας σε κλειστή συνεδρίαση. Η φετινή διαδικασία έχει ήδη ξεπεράσει χρονικά εκείνες του 2006 και του 2016, όταν η σχετική σύσταση είχε ολοκληρωθεί στις αρχές Οκτωβρίου, γεγονός που εντείνει τον προβληματισμό για το κατά πόσο θα βρεθεί κοινός τόπος πριν από τις 31 Δεκεμβρίου, οπότε και ολοκληρώνεται η θητεία του Αντόνιο Γκουτέρες.