Λιθουανία: Απογείωση μαχητικών του ΝΑΤΟ λόγω μπαλονιού καιρού πάνω από το Βίλνιους

Οι αρχές της Λιθουανίας προειδοποίησαν σήμερα τους κατοίκους της πρωτεύουσας για πιθανή παραβίαση του εναέριου χώρου από μη επανδρωμένο αεροσκάφος, προκαλώντας συναγερμό στην περιοχή του Βίλνιους.

Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα ανακοινώθηκε ότι η κινητοποίηση οφειλόταν τελικά σε ένα μπαλόνι καιρού, το οποίο είχε αρχικά εκληφθεί ως πιθανό drone.

Η περιοχή της Βαλτικής παραμένει σε αυξημένη επιφυλακή, μετά από σειρά πρόσφατων περιστατικών παραβίασης εναέριου χώρου, όπου ουκρανικά drones μεγάλου βεληνεκούς, έπειτα από αστοχίες σε επιθέσεις εντός ρωσικού εδάφους, εισήλθαν σε γειτονικές χώρες.

Σύμφωνα με το Κέντρο Διαχείρισης Εθνικών Κρίσεων της Λιθουανίας, νατοϊκά αεροσκάφη επιφυλακής απογειώθηκαν για την αναγνώριση του ύποπτου στόχου, ο οποίος τελικά ταυτοποιήθηκε οπτικά ως μετεωρολογικό μπαλόνι.