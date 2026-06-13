Ιράν: Στις 4 Ιουλίου η κηδεία του Αλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη

Η κηδεία του εκλιπόντος ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, θα ξεκινήσει στην Τεχεράνη στις 4 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί με την ταφή του στις 9 Ιουλίου στην πόλη Μασχάντ, στο βορειοανατολικό Ιράν, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως μετέδωσαν τα ίδια μέσα, ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε τον Φεβρουάριο έπειτα από αεροπορικές επιδρομές των ισραηλινών και αμερικανικών δυνάμεων κατά της Τεχεράνης.

Ο θάνατός του σηματοδότησε το τέλος μιας ηγεσίας που διήρκεσε περισσότερες από τρεις δεκαετίες στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν.