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Πρωθυπουργός Πακιστάν Σαρίφ:”Εντός 24ώρου η υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν”

ΔΙΕΘΝΗ
13/06/2026 15:05
Πρωθυπουργός Πακιστάν Σαρίφ:”Εντός 24ώρου η υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν”
Tingshu Wang/Pool Photo via AP

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έχουν καταλήξει σε ένα πλαίσιο ειρηνευτικής συμφωνίας, το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό της πολύμηνης κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Όπως ανέφερε, το τελικό κείμενο της συμφωνίας έχει ήδη ολοκληρωθεί και το Πακιστάν προετοιμάζεται για την ηλεκτρονική υπογραφή του εντός των επόμενων 24 ωρών.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ακολουθήσουν τεχνικές συνομιλίες για την υλοποίηση των προβλεπόμενων όρων της συμφωνίας.

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