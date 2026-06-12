ΗΠΑ: Η περιουσία του Ίλον Μασκ ξεπέρασε το συμβολικό όριο του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων

Η περιουσία του Ίλον Μασκ ξεπέρασε σήμερα για πρώτη φορά το όριο του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων, σύμφωνα με τον ιστότοπο του περιοδικού Forbes, χάρη στην εισαγωγή στο Χρηματιστήριο της SpaceX.

Η περιουσία του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο εκτινάχθηκε λόγω της διαπραγμάτευσης των μετοχών του αεροδιαστημικού ομίλου, η οποία αποτιμούσε, γύρω στις 19.25 ώρα Ελλάδας, τη SpaceX σε περίπου 2,13 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Η μετοχή άνοιξε προς διαπραγμάτευση στα 150 δολάρια, σε σύγκριση με την τιμή αρχικής δημόσιας προσφοράς των 135 δολαρίων ανά μετοχή. Τελευταία διαπραγματεύτηκε στα 164 δολάρια, καθιστώντας αυτή την έκτη μεγαλύτερη εταιρεία των ΗΠΑ με βάση τη χρηματιστηριακή αξία.

Ο Μασκ ελέγχει περίπου το 42% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Σύμφωνα με το Forbes, ο Ίλον Μασκ διαθέτει πλέον περιουσία άνω του 1,1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων.

Καθώς αποτελείται σχεδόν ολοκληρωτικά από τις μετοχές στη SpaceX και στον όμιλο Tesla, που ειδικεύεται σε ηλεκτρικά οχήματα και στην αποθήκευση ενέργειας, η περιουσία του παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις. Στις αρχές Ιουνίου ανερχόταν σε σχεδόν 835 δισεκατομμύρια.

Ο επιχειρηματίας έχει σχεδόν τριπλασιάσει την περιουσία του από τα τέλη του 2024 (400 δισεκατομμύρια εκείνη την εποχή).

«Η καθαρή μου περιουσία οφείλεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στις μετοχές που κατέχω στην Tesla και στη SpaceX», επεσήμανε στα μέσα Φεβρουαρίου, σημειώνοντας ότι είχε «λιγότερο από το 0,1% αυτής σε μετρητά διαθέσιμα».

Η SpaceX απορρόφησε τον Φεβρουάριο τη start-up ΤΝ xAI, η οποία έναν χρόνο νωρίτερα είχε ενσωματώσει το κοινωνικό δίκτυο X (πρώην Twitter).

Ο επιχειρηματίας με καταγωγή από τη Νότια Αφρική κατέχει επίσης μετοχές της εταιρείας διάνοιξης σηράγγων The Boring Company και της Neuralink, που ειδικεύεται στα εγκεφαλικά εμφυτεύματα.

Στην κατάταξη των πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσμο, ο ιδρυτής της SpaceX αξίζει πλέον περισσότερα από τους τρεις πλησιέστερους αντιπάλους του μαζί: τους συνιδρυτές της Google, Λάρι Πέιτζ και Σεργκέι Μπριν, ακολουθούμενους από τον ιδρυτή της Amazon, Τζεφ Μπέζος, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσαν το Forbes και το Bloomberg.

Ο δεύτερος στη σειρά πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, ο συνιδρυτής της Google, Λάρι Πέιτζ, διαθέτει περιουσία ύψους 298 δισεκατομμυρίων δολαρίων, όπως ανέφερε σήμερα το Forbes.

Συγκέντρωση πλούτου

«Καταγράφεται μια απίστευτη και συνεχιζόμενη τάση συγκέντρωσης και συσσώρευσης πλούτου (…) και στην κορυφή, η συγκέντρωση αυτή επιταχύνεται», δήλωσε πρόσφατα στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Ουίλιαμ Ρόμπινσον, καθηγητής Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια-Σάντα Μπάρμπαρα.

«Την ίδια ώρα, 5 δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας», γεγονός που προκαλεί «ακραίες ανισότητες», δημιουργώντας πρόσφορο έδαφος για κρίσεις και εμφύλιες συγκρούσεις, πρόσθεσε, παραλληλίζοντας την κατάσταση με την άνοδο του φασισμού και του ναζισμού πριν από έναν αιώνα.

«Ένα τρισεκατομμύριο δολάρια στα χέρια ενός μονάχα ανθρώπου, είναι ασύμβατο όχι μονάχα στο πλαίσιο μιας δίκαιης οικονομίας αλλά επίσης μιας υγειούς δημοκρατίας», σχολίασε ο Ναμπίλ Άχμεντ, της μκο Oxfam στις ΗΠΑ.

Είναι σχεδόν το ποσό του πλούτου που παράγει σε διάστημα ενός έτους μια χώρα όπως η Ελβετία ή η Πολωνία (1,04 τρισεκατ. Δολάρια του ΑΕΠ το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου).

Ή ακόμα το τριπλάσιο της τωρινής αξίας των αποθεμάτων χρυσού της Τράπεζας της Γαλλίας.

Ο Ίλον Μασκ δεν είναι ο μόνος που βλέπει την περιουσία του να εκτινάσσεται χάρη στην εισαγωγή στο Χρηματιστήριο της SpaceX.

Σύμφωνα με την επενδυτική πλατφόρμα Hill.com, περισσότεροι από 4.400 πρώην και νυν υπάλληλοι της SpaceX αναμένεται να αποκτήσουν την ιδιότητα του εκατομμυριούχου μόλις οι μετοχές αρχίσουν να διαπραγματεύονται στις αγορές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ