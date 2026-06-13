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Ινδία: Πέντε νεκροί σε συντριβή μεταγωγικού An-32 στην Ασάμ

ΔΙΕΘΝΗ
13/06/2026 15:39
Ινδία: Πέντε νεκροί σε συντριβή μεταγωγικού An-32 στην Ασάμ
AP Photo/Rob Griffith

Ένα αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας της Ινδίας συνετρίβη σήμερα κατά τη διάρκεια πτήσης ρουτίνας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι πέντε επιβαίνοντες, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ινδικής Πολεμικής Αεροπορίας (IAF) σε ανάρτησή της στο X.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην πολιτεία Ασάμ, στην ανατολική Ινδία, και αφορούσε δικινητήριο μεταγωγικό αεροσκάφος τύπου An-32.

Όπως ανέφερε η IAF, οι πέντε νεκροί ήταν μέλη του προσωπικού της, ενώ έχουν ξεκινήσει οι αρχικές διαδικασίες διερεύνησης για τα αίτια της συντριβής.

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