Ινδία: Πέντε νεκροί σε συντριβή μεταγωγικού An-32 στην Ασάμ

Ένα αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας της Ινδίας συνετρίβη σήμερα κατά τη διάρκεια πτήσης ρουτίνας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι πέντε επιβαίνοντες, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ινδικής Πολεμικής Αεροπορίας (IAF) σε ανάρτησή της στο X.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην πολιτεία Ασάμ, στην ανατολική Ινδία, και αφορούσε δικινητήριο μεταγωγικό αεροσκάφος τύπου An-32.

Όπως ανέφερε η IAF, οι πέντε νεκροί ήταν μέλη του προσωπικού της, ενώ έχουν ξεκινήσει οι αρχικές διαδικασίες διερεύνησης για τα αίτια της συντριβής.