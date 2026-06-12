Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν δηλώνει ότι “επιτεύχθηκε” συμφωνία επί του κειμένου της ειρηνευτικής συμφωνίας

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ δήλωσε σήμερα ότι ένα τελικό, συμφωνημένο κείμενο ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν έχει επιτευχθεί.

“Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι μια συμφωνία επί του τελικού κειμένου της ειρηνευτικής συμφωνίας επιτεύχθηκε και ότι το Πακιστάν τώρα εργάζεται και με τις δύο πλευρές για να οριστικοποιήσει τα επόμενα βήματα”, έγραψε ο Σαρίφ στην πλατφόρμα Χ.

“Η ειρήνη ουδέποτε ήταν τόσο κοντά όσο είναι σήμερα”, δήλωσε.

Το ίδιο το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι μια συμφωνία με τις ΗΠΑ “δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά” θέλοντας κατά τα φαινόμενα να κατευνάσει την κατάσταση έπειτα από ένα οργισμένο μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ που κατηγορούσε την Τεχεράνη ότι διακινεί ένα πλαστό κείμενο.

Υπάρχει “80 έως 85%” πιθανότητα μιας συμφωνίας με το Ιράν, σύμφωνα με υψηλόβαθμο Αμερικανό αξιωματούχο

Υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος εκτίμησε σήμερα σε “80 με 85%”, αλλά “όχι 100%”, την πιθανότητα να υπογραφεί συμφωνία με το Ιράν μέσα στις “επόμενες ημέρες”.

Μιλώντας με δημοσιογράφους, ο αξιωματούχος είπε ότι “αισθάνεται πολύ καλά” όσον αφορά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, προειδοποιώντας παράλληλα ότι (οι δύο πλευρές σ.σ.) “δεν έχουν διασχίσει ακόμη τη γραμμή τερματισμού”.

Παράλληλα, ανώτερος αξιωματούχος αμερικανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι το Ιράν θα έχει σημαντική ελάφρυνση των κυρώσεων με βάση τις επιδόσεις του στο πλαίσιο οποιασδήποτε συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

“Καθώς το Πακιστάν καταβάλλει εντατικές διαμεσολαβητικές προσπάθειες, έχουμε πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι μια συνεχής εκστρατεία παραπληροφόρησης διεξάγεται από αυτούς που θέλουν να υπονομεύσουν την ειρηνευτική συμφωνία”, δήλωσε επίσης ο Πακιστανός πρωθυπουργός.

Το Ισλαμαμπάντ διαμεσολαβεί στις διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ