Δεν θα γίνει την Κυριακή η υπογραφή του μνημονίου Ισλαμαπάντ μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκέϊ, δήλωσε σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης στην Τεχεράνη ότι ο ακριβής χρόνος υπογραφής του μνημονίου του Ισλαμαμπάντ δεν θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή.

Όπως ανέφερε, δεν αποκλείεται η υπογραφή να γίνει τις επόμενες ημέρες, ωστόσο υπογράμμισε ότι απαιτείται προσοχή σε κάθε σχετική αναφορά για το χρονοδιάγραμμα, λόγω καθυστερήσεων από την άλλη πλευρά.

Παράλληλα, ο Μπαγκέϊ τόνισε ότι προς το παρόν δεν μπορεί να υπάρξει σαφής επιβεβαίωση για την ημερομηνία υπογραφής του μνημονίου.