Δεν θα γίνει την Κυριακή η υπογραφή του μνημονίου Ισλαμαπάντ μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν
σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών
Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκέϊ, δήλωσε σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης στην Τεχεράνη ότι ο ακριβής χρόνος υπογραφής του μνημονίου του Ισλαμαμπάντ δεν θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή.
Όπως ανέφερε, δεν αποκλείεται η υπογραφή να γίνει τις επόμενες ημέρες, ωστόσο υπογράμμισε ότι απαιτείται προσοχή σε κάθε σχετική αναφορά για το χρονοδιάγραμμα, λόγω καθυστερήσεων από την άλλη πλευρά.
Παράλληλα, ο Μπαγκέϊ τόνισε ότι προς το παρόν δεν μπορεί να υπάρξει σαφής επιβεβαίωση για την ημερομηνία υπογραφής του μνημονίου.
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