Λευκορωσία: Ευλόγησαν εικόνα που δημιουργήθηκε με AI

Αντιδράσεις προκάλεσε στη Λευκορωσία η ευλογία εικόνας του Αγίου Κάρλο Ακούτις, η οποία δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη.

Ο αρχιεπίσκοπος Ταντέους Κοντρουσιέβιτς, πρώην επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας στη χώρα, ευλόγησε την εικόνα στις 11 Οκτωβρίου, σε τελετή στον ναό της Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής, στην πόλη Νοβολουκόμλ.

Αντιδράσεις για την εικόνα που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη

Οι αντιδράσεις επικεντρώθηκαν στη χρήση της συγκεκριμένης τεχνολογίας για τη δημιουργία θρησκευτικών εικόνων. Πιστοί εξέφρασαν την αντίθεσή τους στα κοινωνικά δίκτυα, υποστηρίζοντας ότι μια εικόνα που παράγεται από τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να θεωρείται αυθεντική.

Ποιος ήταν ο Άγιος Κάρλο Ακούτις

Ο Κάρλο Ακούτις ήταν Ιταλός έφηβος με έντονο ενδιαφέρον τόσο για τη θρησκεία όσο και για την τεχνολογία. Έμαθε προγραμματισμό και δημιούργησε ιστοσελίδες για καθολικούς οργανισμούς, χρησιμοποιώντας το Διαδίκτυο για τη διάδοση της πίστης.

Ανάμεσα στις πρωτοβουλίες του ήταν η δημιουργία ιστοσελίδας που κατέγραφε θρησκευτικά θαύματα από διάφορες περιοχές του κόσμου. Η δράση του αυτή τού χάρισε τον χαρακτηρισμό «προστάτης του Διαδικτύου». Έγινε επίσης γνωστός ως ο πρώτος Άγιος της γενιάς των millennials.

Η αγιοποίησή του από το Βατικανό το 2025

Ο Κάρλο Ακούτις πέθανε από λευχαιμία το 2006, σε ηλικία μόλις 15 ετών.

Το 2025, το Βατικανό προχώρησε στην αγιοποίησή του, αναγνωρίζοντάς τον επισήμως ως Άγιο της Καθολικής Εκκλησίας. Η εικόνα που ευλογήθηκε στη Λευκορωσία απεικονίζει τον νεαρό Ιταλό, ο οποίος συνδέθηκε με τη χρήση της τεχνολογίας για τη διάδοση της καθολικής πίστης.

Πηγή Φωτογραφίας: NEXTA