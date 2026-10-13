Τραμπ για Γκιλφόιλ: «Δεν είμαστε ικανοποιημένοι – Εξετάζεται η απομάκρυνσή της»

Το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Το εξετάζουμε. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στον Λευκό Οίκο, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για την τύχη της πρέσβειρας.

Σύμφωνα με το CNN, η απόφαση για το μέλλον της αναμένεται σύντομα. Η θέση της Γκιλφόιλ έχει βρεθεί στο επίκεντρο μετά από δημοσιεύματα της Wall Street Journal, τα οποία έφεραν στο φως καταγγελίες που την εκθέτουν.

Η Γκιλφόιλ, πρώην παρουσιάστρια του Fox News και στενή πολιτική σύμμαχος του Τραμπ, υπήρξε επίσης μνηστή του Ντον Τζούνιορ, πρωτότοκου γιου του Αμερικανού προέδρου.

Μέσω των νομικών εκπροσώπων της, η πρέσβειρα υποστηρίζει ότι η διαμάχη αφορά απλήρωτες ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες.