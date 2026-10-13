Στο Παρίσι λένε «ναι» στην αγάπη και «όχι» στον γάμο

Ζευγάρια, φίλοι, ακόμη και σκύλοι συμμετείχαν σε μια γιορτή αφιερωμένη στην επιλογή να μην παντρευτεί κανείς, στην ιστορική συνοικία της Μονμάρτρης στο Παρίσι.

Δεκάδες συμμετέχοντες ντύθηκαν με επίσημα ρούχα και στόλισαν τα μαλλιά τους με λουλούδια για την Τελετή των Προτάσεων Μη Γάμου, που διοργανώθηκε από τον δήμαρχο του 18ου διαμερίσματος της γαλλικής πρωτεύουσας, στο πλαίσιο της ετήσιας γιορτής του τρύγου της Μονμάρτρης.

«Είναι μια πραγματικά υπέροχη τελετή. Υπάρχουν συγκινητικές στιγμές — άνθρωποι που παντρεύονται συμβολικά χωρίς γάμο με φίλους ή που ανανεώνουν τη δέσμευσή τους χωρίς γάμο με έναν σύζυγο με τον οποίο είναι παντρεμένοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές ιστορίες αγάπης, μεγάλη ελευθερία, πολλή χαρά και, πάνω απ’ όλα, άφθονο χιούμορ», δήλωσε ο Δήμαρχος, Ερίκ Λεζουάντρ.

Στην εκδήλωση, κοντά στη Σακρ Κερ, ορισμένοι συμμετέχοντες αντάλλαξαν όρκους «μη γάμου» με φίλους, άλλοι με τους ερωτικούς τους συντρόφους, ενώ μία γυναίκα «παντρεύτηκε χωρίς γάμο» ακόμη και τον σκύλο της, την Πόπι.

«Στην πραγματικότητα, πρόκειται για την ελπίδα μιας αιώνιας αγάπης, αντί για την υπόσχεση μιας σχέσης που μπορεί να μην αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου μέσα σε έναν γάμο», δήλωσε η συμμετέχουσα Σοφί.

Η Ντομινίκ, 76 ετών, παρευρέθηκε μαζί με τον σύντροφό της, τον 80χρονο Μισέλ. Το ζευγάρι είναι μαζί εδώ και έξι χρόνια, αλλά εκείνη επέμεινε ότι ο γάμος δεν βρίσκεται στα σχέδιά τους, τουλάχιστον προς το παρόν.

«Έχει ήδη πάρει δύο διαζύγια, οπότε δεν θα ήθελα να είμαι η τρίτη», είπε. «Όσο για μένα, έχω ήδη θάψει δύο συζύγους, οπότε δεν πρόκειται να θάψω κι εκείνον», δήλωσε χαρακτηριστικά.