Συναγερμός στο Τελ Αβίβ, απειλή βόμβας σε πτήση

Συναγερμός σήμανε στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, στο Τελ Αβίβ, μετά από απειλή για βόμβα σε αεροσκάφος της Delta Air Lines που είχε φτάσει από τη Νέα Υόρκη. Οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στην εκκένωση του αεροπλάνου και στην απομάκρυνσή του από τις βασικές εγκαταστάσεις του αεροδρομίου.

Το περιστατικό εκδηλώθηκε αφού το αεροσκάφος είχε ήδη προσγειωθεί. Οι αρχές ενημερώθηκαν για μήνυμα που αναφερόταν σε εκρηκτικό μηχανισμό εντός του αεροπλάνου, με αποτέλεσμα να εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Οι επιβάτες μεταφέρθηκαν σε τερματικό σταθμό

Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν από το αεροσκάφος και οδηγήθηκαν σε τερματικό σταθμό του αεροδρομίου. Παράλληλα, το αεροπλάνο μεταφέρθηκε σε απομακρυσμένο διάδρομο και σημείο μακριά από το κεντρικό αεροδρόμιο και τις κύριες εγκαταστάσεις.

Αστυνομικές και υπηρεσίες ασφαλείας ανέλαβαν τον έλεγχο του αεροσκάφους. Η κινητοποίηση αφορούσε τόσο την έρευνα στο εσωτερικό του όσο και την εξέταση κάθε πιθανού ύποπτου αντικειμένου.

Έλεγχοι χωρίς εκρηκτικό μηχανισμό

Οι εκτεταμένοι έλεγχοι ασφαλείας δεν οδήγησαν στον εντοπισμό βόμβας, εκρηκτικού μηχανισμού ή άλλου ύποπτου αντικειμένου. Μέχρι στιγμής, τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί δεν δείχνουν ότι υπήρξε πραγματικός εκρηκτικός κίνδυνος στην πτήση της Delta Air Lines.

Η απειλή, ωστόσο, κρίθηκε επαρκής για την προληπτική εκκένωση του αεροσκάφους και την ενεργοποίηση των διαδικασιών που εφαρμόζονται σε τέτοια περιστατικά στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν.

Νέα ανησυχία για πτήσεις προς το Τελ Αβίβ

Το περιστατικό καταγράφεται λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά από απόπειρα αεροπειρατείας σε άλλη επιβατική πτήση με προορισμό το Τελ Αβίβ. Η νέα κινητοποίηση επαναφέρει στο επίκεντρο τα μέτρα ασφαλείας για τις αεροπορικές συνδέσεις προς το Ισραήλ.

Στην υπόθεση της πτήσης από τη Νέα Υόρκη, οι αρχές ολοκλήρωσαν τους ελέγχους χωρίς ευρήματα, αφού προηγουμένως οι επιβάτες είχαν απομακρυνθεί και το αεροσκάφος είχε απομονωθεί σε ασφαλή χώρο του αεροδρομίου.