Φωτιά σε τρένο υψηλής ταχύτητας στην Ισπανία – Βίντεο με τις φλόγες

Βίντεο που κυκλοφορεί στο X καταγράφει τη φωτιά σε τρένο υψηλής ταχύτητας AVE της Renfe στην Ισπανία, με πυκνούς μαύρους καπνούς να υψώνονται από το πίσω μέρος του συρμού.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην επαρχία της Σαραγόσα. Το τρένο είχε αναχωρήσει από τη Μαδρίτη, με προορισμό το Φιγκέρες, όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην πίσω καμπίνα.

Εκκενώθηκαν 283 επιβάτες

Οι 283 επιβάτες απομακρύνθηκαν από τον συρμό, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Renfe.

Η φωτιά οδήγησε στη διακοπή της κυκλοφορίας στη γραμμή υψηλής ταχύτητας Μαδρίτης–Βαρκελώνης και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Η κίνηση αποκαταστάθηκε σταδιακά αργότερα το βράδυ, μετά την επέμβαση των πυροσβεστών και τους ελέγχους στις σιδηροδρομικές υποδομές.

Σύμφωνα με την εταιρεία, επηρεάστηκαν 33 τρένα και 12.979 επιβάτες. Άλλα ισπανικά δημοσιεύματα ανεβάζουν τον αριθμό των ταξιδιωτών που επηρεάστηκαν σε περίπου 19.500.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν υπό διερεύνηση.