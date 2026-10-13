 Πλημμύρες και εκκενώσεις στην Παραγουάη

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι αρχές στην Παραγουάη, καθώς η άνοδος της στάθμης του ποταμού Παρανά προκαλεί πλημμύρες στη Σιουδάδ ντελ Έστε. Περίπου 100 οικογένειες στη συνοικία Σαν Ραφαέλ βρέθηκαν αντιμέτωπες με την απειλή των υδάτων, ενώ κάτοικοι απομακρύνονται από τις εστίες τους.

Η κατάσταση επιβαρύνεται από τις έντονες βροχοπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή. Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου, καθώς υπάρχει ανησυχία για περαιτέρω άνοδο της στάθμης του ποταμού.

Σε εξέλιξη η επιχείρηση αντιμετώπισης

Στην περιοχή έχουν κινητοποιηθεί δυνάμεις έκτακτης ανάγκης και στρατιωτικό προσωπικό, με στόχο την υποστήριξη των κατοίκων και την αντιμετώπιση των συνεπειών από τις πλημμύρες.

Η Σιουδάδ ντελ Έστε βρίσκεται στην Τριπλή Συνοριακή Περιοχή, κοντά στα σύνορα της Παραγουάης με τη Βραζιλία και την Αργεντινή.

Η εξέλιξη των καιρικών συνθηκών και η στάθμη του Παρανά παραμένουν κρίσιμοι παράγοντες για την πορεία της κατάστασης.