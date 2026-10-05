Κρεμλίνο: Το Κίεβο θα πληρώσει το τίμημα για την εντατικοποίηση

Το Κρεμλίνο αρνήθηκε σήμερα να σχολιάσει δημοσίευμα των New York Times, σύμφωνα με το οποίο, οι αμερικανορωσικές συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, έχουν επεκταθεί και περιλαμβάνουν μια πετρελαϊκή συμφωνία δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Σε δηλώσεις του, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ανέφερε, ότι θέμα συζήτησης μεταξύ Ρώσων και Αμερικανών διαπραγματευτών, θα είναι και η συνεργασία στον ενεργειακό τομέα.

Σύμφωνα ωστόσο με το δημοσίευμα της εφημερίδας, η συγκεκριμένη συμφωνία, θα ευνοούσε στελέχη επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή, με διασυνδέσεις με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι έχουν ταξιδέψει πολλές φορές στη Μόσχα για να συναντηθούν με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Το Κρεμλίνο, σχολίασε επίσης τη συνέντευξη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Reuters, όπου ανέφερε, ότι η Ουκρανία θα εντείνει τις επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια, απαντώντας με αυτό τον τρόπο, στα αεροπορικά πλήγματα των Ρώσων, λέγοντας, ότι το Κίεβο θα πληρώσει για αυτό το τίμημα.