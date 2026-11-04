Κρεμλίνο: Τι φοβάται η Μόσχα από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ

Την ελπίδα ότι οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ δεν θα επηρεάσουν τις διπλωματικές πρωτοβουλίες του Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε το Κρεμλίνο, με τη Μόσχα να δηλώνει ότι επιθυμεί τη συνέχιση των προσπαθειών για την επίτευξη ειρήνης.

Τη θέση της ρωσικής πλευράς μετέφερε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σε δηλώσεις που μεταδόθηκαν από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Ρωσίας.

«Ειλικρινά υπολογίζουμε στο ότι θα συνεχίσει τις ειρηνευτικές του προσπάθειες», ανέφερε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στον Αμερικανό πρόεδρο.

Το βλέμμα της Μόσχας στην κάλπη των ΗΠΑ

Η ρωσική κυβέρνηση παρακολουθεί τις πολιτικές εξελίξεις στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, καθώς οι ενδιάμεσες εκλογές ενδέχεται να επηρεάσουν τις πολιτικές ισορροπίες στην Ουάσινγκτον.

Το Κρεμλίνο, πάντως, ελπίζει ότι το εκλογικό αποτέλεσμα δεν θα ανατρέψει την κατεύθυνση που έχει ακολουθήσει ο Τραμπ στο ζήτημα των ειρηνευτικών πρωτοβουλιών.

Η δήλωση Πεσκόφ αποτυπώνει την επιθυμία της Μόσχας να παραμείνει ενεργή η αμερικανική διπλωματική προσπάθεια, ανεξάρτητα από τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις στις ΗΠΑ.