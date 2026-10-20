Αυστραλία: Σε κρίσιμη κατάσταση η βουλευτής Έλεν Χέινς

Ένας κουρέας στην Αυστραλία ακινητοποίησε άνδρα που θεωρείται ύποπτος ότι έριξε σκόπιμα το αυτοκίνητό του πάνω στη βουλευτή Έλεν Χέινς, στην πόλη Γουάνγκαρατα.

Ο Ρίτσαρντ Τζέφρις έτρεξε να βοηθήσει την 65χρονη πολιτικό, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή στο νοσοκομείο. Η βουλευτής υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση μέσα στη νύχτα και παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο δυνατός θόρυβος που τον έκανε να τρέξει έξω

Ο Ρίτσαρντ Τζέφρις είχε μόλις ολοκληρώσει τα κουρέματα νεαρών μελών μιας οικογένειας, όταν άκουσε έναν δυνατό θόρυβο έξω από το κατάστημά του.

Του πήρε το μαχαίρι και τον κράτησε στο έδαφος

Ο Τζέφρις διαπίστωσε ότι ο άνδρας είχε ένα μαχαίρι στην τσέπη του. Όπως εξήγησε, δεν το είχε βγάλει, ωστόσο οι κινήσεις του τον έκαναν να αισθανθεί άβολα.

Το περιστατικό στην πόλη Γουάνγκαρατα έχει προκαλέσει σοκ στην Αυστραλία. Οι αρχές θεωρούν τον οδηγό ύποπτο ότι έριξε σκόπιμα το όχημά του πάνω στη βουλευτή.

Πηγή Βίντεο: The Age