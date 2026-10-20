«Μπλόκο» Τραμπ στους Patriot για την Ουκρανία

Στον «αέρα» παραμένουν οι παραδόσεις πυραύλων Patriot στην Ουκρανία, καθώς η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει δώσει το απαραίτητο πράσινο φως για τη μεταφορά τους, σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post.

Το δημοσίευμα, που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους και πηγές με γνώση της υπόθεσης, αναφέρει ότι ορισμένα από τα συστήματα προορίζονται να παραδοθούν από συμμάχους του Κιέβου. Ωστόσο, η μεταφορά τους απαιτεί έγκριση του Πενταγώνου, καθώς πρόκειται για αμερικανικής κατασκευής οπλικά συστήματα.

Ανησυχία στο Κίεβο

Η καθυστέρηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Τραμπ επιχειρεί προσέγγιση με τη Μόσχα, ενώ έχει ασκήσει επανειλημμένα κριτική στην ουκρανική ηγεσία.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του κατά τη συνάντησή του με αντιπροσωπεία του αμερικανικού Κογκρέσου. Ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε «δύσκολο να εξηγηθούν» τόσο οι καθυστερήσεις στην παράδοση όπλων όσο και η περιορισμένη ανταλλαγή πληροφοριών για επικείμενες επιθέσεις.

Οι Patriot αποτελούν κρίσιμο μέσο για την αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας, καθώς μπορούν να αναχαιτίζουν πυραύλους και άλλες εναέριες απειλές. Η εκκρεμότητα στην έγκριση της μεταφοράς τους εντείνει την αβεβαιότητα για την αμυντική υποστήριξη του Κιέβου από τις ΗΠΑ.