Τραμπ ποντάρει σε Νετανιάχου: «Θα σαρώσεις στις εκλογές»
Ανοιχτή στήριξη στον Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, προβλέποντας ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θα πετύχει συντριπτική νίκη στις βουλευτικές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου.
Την τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγετών έδωσε στη δημοσιότητα ο ίδιος ο Νετανιάχου, μέσω βίντεο. Στο απόσπασμα, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται βέβαιος για την εκλογική επίδοση του συμμάχου του.
«Νομίζω ότι θα πετύχεις ηχηρή νίκη, πραγματικά», ακούγεται να λέει ο Τραμπ. «Εσύ είσαι ο άνθρωπος που θέλω στο πλευρό μου, Μπίμπι», προσθέτει, χρησιμοποιώντας το προσωνύμιο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.
«Ο καλύτερος φίλος του Ισραήλ»
Ο Νετανιάχου ανταπέδωσε τα θερμά λόγια, χαρακτηρίζοντας τον Τραμπ τον καλύτερο φίλο που είχε ποτέ το Ισραήλ στον Λευκό Οίκο, αλλά και εκείνον που θα έχει στο μέλλον.
Η δημόσια αυτή ανταλλαγή φιλοφρονήσεων έρχεται ενόψει μιας κρίσιμης εκλογικής αναμέτρησης για το Ισραήλ. Η πρόβλεψη του Αμερικανού προέδρου αποτελεί σαφές μήνυμα πολιτικής στήριξης προς τον Νετανιάχου, χωρίς βέβαια να προδικάζει το αποτέλεσμα της κάλπης.
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