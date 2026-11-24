Μια ασυνήθιστη εικόνα καταγράφηκε στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας, όπου το άγαλμα του Χριστού Λυτρωτή εμφανίστηκε πάνω από ένα πυκνό και εκτεταμένο στρώμα νεφών.

Το διάσημο μνημείο έμοιαζε να αναδύεται από μια «θάλασσα» σύννεφων, εξαιτίας των καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην περιοχή.

Ο Χριστός Λυτρωτής βρίσκεται στην κορυφή του βουνού Κορκοβάντο και αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα αξιοθέατα της Βραζιλίας. Η θέση του, σε μεγάλο υψόμετρο πάνω από την πόλη, ευνοεί τη δημιουργία εικόνων όπου το άγαλμα ξεχωρίζει πάνω από τα σύννεφα.

Ο Χριστός Λυτρωτής στην κορυφή του Κορκοβάντο

Το άγαλμα έχει ύψος 38 μέτρα και δεσπόζει σε υψόμετρο 710 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Από το Κορκοβάντο, το μνημείο παραμένει ορατό από πολλά σημεία του Ρίο ντε Τζανέιρο, ενώ η εναλλαγή των νεφώσεων μπορεί να αλλάξει πλήρως την όψη του τοπίου.

Στην καταγεγραμμένη εικόνα, τα σύννεφα κάλυψαν χαμηλότερα τμήματα της περιοχής, αφήνοντας τον Χριστό Λυτρωτή να φαίνεται πάνω από το λευκό νεφικό στρώμα. Το αποτέλεσμα έδωσε την εντύπωση ότι το άγαλμα αιωρούνταν πάνω από την πόλη.

Πώς σχηματίζεται η ορογραφική νέφωση

Το φαινόμενο συνδέεται με την ορογραφική νέφωση, η οποία δημιουργείται όταν υγρές αέριες μάζες κινούνται προς τις πλαγιές ενός βουνού. Ο αέρας εξαναγκάζεται να ανέβει σε μεγαλύτερο υψόμετρο και, καθώς ανυψώνεται, ψύχεται.

Η πτώση της θερμοκρασίας οδηγεί στη συμπύκνωση των υδρατμών, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται πυκνά σύννεφα. Στην περίπτωση του Κορκοβάντο, η διαδικασία αυτή μπορεί να δημιουργήσει ένα συνεχές νεφικό στρώμα χαμηλότερα από την κορυφή, αφήνοντας το άγαλμα του Χριστού Λυτρωτή να προβάλλει πάνω από αυτό.

Πηγή Βίντεο: X – La Sicilia