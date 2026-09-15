Τραμπ: Νέο χτύπημα στον Καναδά – Δασμοί 50% και απαγορεύσεις εισαγωγών

Νέα επιβάρυνση στις εισαγωγές από τον Καναδά αποφάσισε η Ουάσινγκτον, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο την ένταση στον εμπορικό πόλεμο με τον βόρειο γείτονά της.

Από σήμερα επιβάλλεται πρόσθετος δασμός 50% σε μια σειρά καναδικών προϊόντων που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στη λίστα βρίσκονται, μεταξύ άλλων, ορισμένα τυριά, γούνες ζώων, μηχανοκίνητα σκάφη, καθώς και προϊόντα από χαρτί και χάλυβα.

Υπάρχουν όμως και εξαιρέσεις.

Δεν επιβαρύνονται με τον νέο δασμό προϊόντα που είχαν ήδη βρεθεί αντιμέτωπα με αντίστοιχη επιπλέον επιβάρυνση. Μεταξύ αυτών είναι το χαρτί υγείας, το τσιμέντο και το ουίσκι σε δοχεία χωρητικότητας άνω των τεσσάρων λίτρων.

Η απόφαση είχε προαναγγελθεί την περασμένη εβδομάδα.

Ακολούθησε την κίνηση της Οτάβας να επιβάλει δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα. Η καναδική πλευρά προχώρησε στα μέτρα ως απάντηση στους πρόσθετους δασμούς που είχε επιβάλει προηγουμένως η Ουάσινγκτον.

Η κόντρα, πάντως, δεν σταματά στους δασμούς.

Από τις 29 Σεπτεμβρίου, η αμερικανική κυβέρνηση σχεδιάζει να απαγορεύσει την εισαγωγή συγκεκριμένων καναδικών προϊόντων.

Στον κατάλογο περιλαμβάνονται οινοπνευματώδη ποτά, ο ορός γάλακτος και μοτοσικλέτες με κινητήρες άνω των 800 κυβικών εκατοστών.

Το πλήγμα αφορά μια οικονομία με ισχυρούς δεσμούς με την αμερικανική αγορά.

Σχεδόν τα τρία τέταρτα των καναδικών εξαγωγών κατευθύνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η γεωγραφική εγγύτητα και το μέγεθος της αμερικανικής αγοράς έχουν δημιουργήσει εδώ και δεκαετίες αυτή την εξάρτηση.

Με τους νέους δασμούς, η εμπορική αντιπαράθεση περνά πλέον σε ακόμη περισσότερα προϊόντα. Και στις δύο πλευρές των συνόρων, το κόστος της σύγκρουσης μεγαλώνει.