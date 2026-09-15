100 ετών και άνω- Η Ιαπωνία σπάει το φράγμα των 100.000 αιωνόβιων

Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Ιαπωνία μετρά περισσότερους από 100.000 ανθρώπους ηλικίας 100 ετών και άνω.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας, στις 1 Σεπτεμβρίου ο αριθμός των αιωνόβιων έφτασε τους 107.677.

Το όριο των 100.000 ξεπεράστηκε για πρώτη φορά από το 1963. Τότε ξεκίνησε η συστηματική καταγραφή των συγκεκριμένων στοιχείων.

Οι γυναίκες αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα. Αντιστοιχούν περίπου στο 90% του συνόλου των ανθρώπων που έχουν φτάσει ή ξεπεράσει τα 100 χρόνια.

Το ρεκόρ δεν είναι καινούργιο φαινόμενο. Ο αριθμός των αιωνόβιων αυξάνεται για 56η συνεχόμενη χρονιά.

Την ίδια ώρα, όμως, η χώρα αντιμετωπίζει την άλλη πλευρά της δημογραφικής εικόνας.

Οι γεννήσεις μειώθηκαν πέρυσι σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο. Τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν τον Ιούνιο επιβεβαίωσαν την έντονη υποχώρηση της γεννητικότητας.

Η Ιαπωνία έχει ήδη έναν από τους γηραιότερους πληθυσμούς στον κόσμο. Ο μέσος όρος ηλικίας φτάνει τα 49,9 έτη, με τη χώρα να βρίσκεται στη δεύτερη θέση παγκοσμίως, πίσω από το Μονακό, σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Η δημογραφική πίεση έχει πλέον άμεσες οικονομικές συνέπειες.

Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ελλείψεις εργατικού δυναμικού. Παράλληλα, αυξάνεται το κόστος για την κοινωνική πρόνοια και τα συστήματα φροντίδας των ηλικιωμένων.

Μικρότερος αριθμός εργαζομένων σημαίνει επίσης μικρότερη φορολογική βάση.

Έτσι, η Ιαπωνία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα ιδιαίτερο δημογραφικό ρεκόρ: περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι έχουν ξεπεράσει τον έναν αιώνα ζωής, την ώρα που οι γεννήσεις περιορίζονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.