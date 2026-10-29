H 24χρονη αθλήτρια Χουλιέτα Γκαγιέγο στα 69 θύματα του δυστυχήματος στην Ούρντα

Η AD Sprint (Agrupación Deportiva Sprint) της Μαδρίτης επιβεβαίωσε μέσα από τα κοινωνικά της δίκτυα τον τραγικό χαμό της Χουλιέτα Γκαγιέγο, βυθίζοντας στο πένθος τον ισπανικό αθλητισμό. Η 24χρονη αθλήτρια του στίβου, που αγωνιζόταν στο άλμα εις μήκος και στα 60 μέτρα, είναι ανάμεσα στα 69 θύματα της σφοδρής σύγκρουσης των τρένων υψηλής ταχύτητας (AVE και Iryo) που έγινε χθες στην Ούρντα του Τολέδο.

Η νεαρή αθλήτρια με καταγωγή από τη Μαδρίτη, η οποία ζούσε το τελευταίο διάστημα στη Γερμανία, αποτελούσε ένα από τα πιο υποσχόμενα ταλέντα του στίβου στη χώρα της, έχοντας μάλιστα κατακτήσει την 4η θέση στο ισπανικό πρωτάθλημα το 2023.

Η επίσημη ανακοίνωση του συλλόγου της αναφέρει:

«Σήμερα είναι μια πολύ θλιβερή ημέρα για ολόκληρη την οικογένεια της AD Sprint…»Αποχαιρετούμε την αθλήτριά μας Χουλιέτα Γκαγιέγο, μέλος της ομάδας αλμάτων μας, η οποία έφυγε από τη ζωή μετά το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ούρντα (Τολέδο).

Όλος ο σύλλογος είναι συντετριμμένος και εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά της, τους φίλους της, τους συναθλητές της και όλους όσους την αγαπούσαν.

Καλό ταξίδι, Χουλιέτα. Θα είσαι πάντα κομμάτι της οικογένειας της Sprint».

Ως ένδειξη πένθους, η Agrupación Deportiva Sprint αποφάσισε να τηρήσει απόψε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη της Γκαγιέγο και των υπολοίπων που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα:

«Σήμερα, θα τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη της αθλήτριάς μας, Χουλιέτα Γκαγιέγο ως φόρο τιμής στη ζωή της. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Παρακουέγιος (Paracuellos) και της Σάντα Άνα (Santa Ana), στις 18:00 και στις 19:30 αντίστοιχα, και στις δύο τοποθεσίες.

Ο σύλλογος εκφράζει την αγάπη και τη στήριξή του στην οικογένειά της, τους φίλους και τους συναθλητές της, σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή.

Θα είσαι πάντα στη σκέψη μας, Χουλιέτα».