Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία του Καράτσι στο Πακιστάν, όταν πολυκατοικία ξαφνικά κατέρρευσε.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες φαίνεται να υπάρχει ένας νεκρός, ενώ έχουν γίνει αναφορές για τραυματίες και εγκλωβισμένους κάτω από τα συντρίμμια.

Οι ομάδες διάσωσης έσπευσαν στο σημείο για να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες και να οργανώσουν επιχέιρηση, ώστε να εντοπίσουν τυχόν εγκλωβισμένους.

Όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα το κτίριο έχει κατασκευαστεί πρόσφατα και δεν διέμενε κανείς μέσα, ωστόσο φαίνεται να υπήρχαν στο σημείο εργάτες.