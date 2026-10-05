Καραϊβική: 4 νεκροί από αμερικανικό πλήγμα σε ταχύπλοο

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από αμερικανικό πλήγμα σε ταχύπλοο στην Καραϊβική Θάλασσα, σύμφωνα με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σκάφος κινούνταν σε γνωστή θαλάσσια διαδρομή διακίνησης ναρκωτικών και έκανε λόγο για επιχείρηση κατά «ναρκοτρομοκρατών».

Η επιχείρηση και οι τέσσερις νεκροί

Η Νότια Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων ανακοίνωσε μέσω X ότι πραγματοποίησε «θανατηφόρο πλήγμα» κατά του ταχύπλοου. Όπως υποστήριξε, υπήρχαν επιβεβαιωμένες πληροφορίες για την ενεργή συμμετοχή του σκάφους στη διακίνηση ναρκωτικών.

Από την επιδρομή σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι, τους οποίους η SOUTHCOM χαρακτήρισε «ναρκοτρομοκράτες». Η αμερικανική διοίκηση έδωσε στη δημοσιότητα και αποχαρακτηρισμένο βίντεο διάρκειας εννέα δευτερολέπτων, στο οποίο φαίνεται το ταχύπλοο να ανατινάζεται.

Πάνω από 230 νεκροί από τον Σεπτέμβριο του 2025

Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις πραγματοποιούνται από τον Σεπτέμβριο του 2025. Σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, στόχος τους είναι να σταματήσει η θαλάσσια διακίνηση ναρκωτικών προς την αγορά των ΗΠΑ.

Με βάση τα στοιχεία του ίδιου του αμερικανικού στρατού, περισσότεροι από 230 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε βομβαρδισμούς στην Καραϊβική Θάλασσα και στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό.

Ωστόσο, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει παρουσιάσει αποδείξεις ότι τα δεκάδες σκάφη που αποτέλεσαν στόχο των επιθέσεων εμπλέκονταν πράγματι σε διακίνηση ναρκωτικών ή άλλη παράνομη δραστηριότητα.

Καταγγελίες για εξωδικαστικές εκτελέσεις

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η Διεθνής Αμνηστία, αλλά και ανεξάρτητοι ειδικοί του ΟΗΕ, καταγγέλλουν ότι οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και κάνουν λόγο για εξωδικαστικές εκτελέσεις.

Ο ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις, Μπεν Σολ, δήλωσε ότι υπάρχουν «βάσιμοι λόγοι» να θεωρηθεί πως οι επιχειρήσεις αυτές αποτελούν «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας» βάσει του διεθνούς δικαίου.

Η ACLU έχει χαρακτηρίσει τις κατηγορίες της κυβέρνησης Τραμπ σε βάρος των ανθρώπων που στοχοποιούνται «ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς» που αποσκοπούν στην «πρόκληση φόβου» στους Αμερικανούς.