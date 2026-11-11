Κάιλι Τζένερ: Νέα αγωγή από πρώην οικιακή βοηθό

Αντιμέτωπη και με άλλη αγωγή από πρώην εργαζόμενή της έρχεται η διάσημη επιχειρηματίας και ριάλιτι σταρ Κάιλι Τζένερ.

Η πρώην οικιακή βοηθός σύμφωνα με αμερικανικά μέσα, κατέθεσε αγωγή σε βάρος της διατυπώνοντας σοβαρές καταγγελίες, με περιστατικά που σημειώθηκαν τον καιρό που δούλευε για την εκατομμυριούχο.

Σύμφωνα με τα δημιοσιεύματα, όπως προκύπτει από τα δικαστικά έγγραφα, η πρώην εργαζόμενη κάνει λόγο για διακρίσεις λόγω αναπηρίας, αντίποινα, παράνομη απόλυση και παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας.

Ειδικότερα, φέρεται να εκτυλίχθηκαν τρία περιστατικά όσο δούλευε για την Κάιλι Τζένερ.

Ο εγκλωβισμός στην ντουλάπα και η μεταχείριση

Σύμφωνα με την αγωγή η οικιακή βοηθός ισχυρίζεται ότι εργαζόταν συνήθως έξι ημέρες την εβδομάδα, χωρίς να αμείβεται για τις υπερωρίες της.

Παράλληλα, η οικιακή βοηθός καταγγέλλει ότι αναγκαζόταν να μετακινείται μεταξύ διαφορετικών κατοικιών της Τζένερ, χωρίς όμως να λαμβάνει αποζημίωση για τα έξοδα ή τον χρόνο των διαδρομών.

Ιδιαίτερα σημαντικό στην αγωγή είναι ένα περιστατικό κατά το οποίο, όπως ισχυρίζεται, εγκλωβίστηκε για περισσότερο από μία ώρα στην ντουλάπα της επιχειρηματία. Η ίδια αναφέρει ότι είχε εισέλθει στον χώρο χρησιμοποιώντας κωδικό, έπειτα από σχετική οδηγία της προϊσταμένης της, ωστόσο δεν μπορούσε να βγει.

Όπως περιγράφεται στην αγωγή, επικοινώνησε τηλεφωνικά με την προϊσταμένη της σε κατάσταση πανικού, ζητώντας βοήθεια. Εκείνη, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, αντιμετώπισε την έκκλησή της με γέλια και ειρωνικά σχόλια, λέγοντας ότι δεν υπάρχει κάποιος που μπορεί να της ανοίξει άμεσα.

Επίσης, στην ίδια αγωγή περιλαμβάνονται και δύο καταγγελίες για τραυματισμούς κατά τη διάρκεια της εργασίας της.

Οι τραυματισμοί

Τον Σεπτέμβριο του 2025, ενώ καθάριζε ένα συρτάρι στον χώρο του πλυντηρίου, φέρεται να ενεργοποιήθηκε κατά λάθος δοχείο με σπρέι πιπεριού, με αποτέλεσμα να ψεκαστεί στο πρόσωπο και τα μάτια της στο περιεχόμενό του.

Όπως αναφέρει, στη συνέχεια παρουσίασε θολή όραση, κάψιμο, φαγούρα και ερεθισμό.

Έναν μήνα αργότερα, όπως ισχυρίζεται στην αγωγή, φαίνεται να δέχθηκε δάγκωμα από σκύλο την ώρα που καθάριζε το σπιτάκι του σε μία από τις κατοικίες της Τζένερ. Υποστηρίζει ότι αν και ενημέρωσε για το περιστατικό, δεν έλαβε ουσιαστική βοήθεια. Έτσι αναγκάστηκε να αγοράσει μόνη της τα φάρμακα που χρειάστηκε.

Τέλος η πρώην εργαζόμενη ισχυρίζεται ότι δεχόταν συχνά εντολές να αποχωρεί από δωμάτια ή να παραμένει μακριά από το οπτικό πεδίο της Τζένερ.

Η ξαφνική απόλυση

Παρασκήνιο φαίνεται να υπάρχει και με την απόλυση της, καθώς σύμφωνα με όσα αναφέρει η ίδια απολύθηκε λίγο μετά την ερώτησή της σχετικά με το γεγονός ότι άλλη οικιακή βοηθός λάμβανε αποζημίωση για τις μετακινήσεις της, ενώ η ίδια όχι.