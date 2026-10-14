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Ιταλία: “Επιτυχής η επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο πάπας”

ΔΙΕΘΝΗ
14/10/2026 08:05
Ιταλία: “Επιτυχής η επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο πάπας”
ΦΩΤΟ-ΑP - Andrew-Medichini

Η υπηρεσία τύπου του Βατικανού, ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Τρίτης (13/10/2026), ότι «η επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο πάπας πέτυχε και δεν υπήρξαν επιπλοκές».

«Για να είναι ολοκληρωμένη η επέμβαση, αφαιρέθηκε ο κάτω λοβός του δεξιού πνεύμονα με την βοήθεια ενδοσκοπικής τεχνικής. Η άμεση ιστολογική εξέταση επιβεβαίωσε την διάγνωση πνευμονικού αδενοκαρκινώματος, κάτι το οποίο οι γιατροί υποπτεύονταν και από τις εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν τις περασμένες ημέρες», πρόσθεσε η Αγία Έδρα.

Η επέμβαση διήρκεσε ενενήντα λεπτά αν και, συνολικά, ο ποντίφικας παρέμεινε στο χειρουργείο περίπου τρεις ώρες. Λίγο πριν μεταφερθεί στο δωμάτιό του, στο τελευταίο όροφο της καθολικής πολυκλινικής Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης, ο πάπας Λέων ζήτησε να του δοθεί βραδινό φαγητό.

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