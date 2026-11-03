Ισπανία: Ταυτοποιήθηκαν 69 νεκροί από τη σύγκρουση των τρένων

Και οι 69 άνθρωποι που σκοτώθηκαν στη σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας στην Ισπανία έχουν πλέον ταυτοποιηθεί.

Οι ισπανικές αρχές ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία αναγνώρισης των θυμάτων, μετά και την ταυτοποίηση τριών ακόμη νεκρών.

Το σιδηροδρομικό δυστύχημα σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη, περίπου 150 χιλιόμετρα νότια της Μαδρίτης.

Σύμφωνα με την ομάδα αστυνομικών και ιατροδικαστών που ανέλαβε την αναγνώριση, ανάμεσα στους 69 νεκρούς βρίσκονται 54 Ισπανοί και 15 πολίτες άλλων χωρών.

Συγκεκριμένα, μεταξύ των ξένων θυμάτων είναι τέσσερις Αμερικανοί, δύο Αυστραλοί και δύο Ιάπωνες. Από έναν νεκρό είχαν επίσης η Αργεντινή, η Γαλλία, ο Καναδάς, το Μεξικό, η Πορτογαλία, η Τσεχία και η Τυνησία.

Πώς έγινε η σύγκρουση των δύο τρένων

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν συρμός της ισπανικής δημόσιας εταιρείας Renfe έπεσε στο πίσω μέρος τρένου της ιδιωτικής εταιρείας Iryo, το οποίο βρισκόταν ακινητοποιημένο στις ίδιες σιδηροδρομικές γραμμές.

Παραμένει άγνωστο γιατί το κέντρο ελέγχου επέτρεψε στο τρένο της Renfe να συνεχίσει την πορεία του, ενώ στις ίδιες γραμμές βρισκόταν ήδη ο ακινητοποιημένος συρμός. Οι συνθήκες που οδήγησαν στη σύγκρουση εξακολουθούν να μην έχουν αποσαφηνιστεί.

Το δεύτερο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα μέσα στο 2026

Πρόκειται για τη δεύτερη σιδηροδρομική τραγωδία με δεκάδες νεκρούς στην Ισπανία μέσα στο 2026. Τον Ιανουάριο, σε αντίστοιχο δυστύχημα στην Ανδαλουσία, στη νότια χώρα, είχαν χάσει τη ζωή τους 46 άνθρωποι.

Η νέα τραγωδία σημειώθηκε ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η προεκλογική εκστρατεία ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 29ης Νοεμβρίου.