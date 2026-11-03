Ορμούζ: Αμερικανικά πλήγματα στο ιρανικό νησί Κεσμ

Πέντε εκρήξεις και δύο αεροσκάφη στην περιοχή

Πέντε εκρήξεις και δύο αεροσκάφη στην περιοχή

Πέντε εκρήξεις και δύο αεροσκάφη στην περιοχή

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έπληξαν χθες το ιρανικό νησί Κεσμ, στα στρατηγικής σημασίας στενά του Ορμούζ.

Τα πλήγματα σημειώθηκαν μία ημέρα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, η επίθεση εντάσσεται σε μια σειρά περιορισμένης έκτασης αμερικανικών βομβαρδισμών κατά του Ιράν τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο αμερικανικός στρατός επιδιώκει να κρατήσει τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις μακριά από τη δημοσιότητα. Στόχος είναι να μην δημιουργηθεί η εντύπωση ότι η Ουάσιγκτον προετοιμάζει στρατιωτική επιχείρηση ευρείας κλίμακας εναντίον του Ιράν.

Την ίδια ώρα στο νησί Κεσμ ακούστηκαν πέντε εκρήξεις. Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν επίσης ότι είδαν δύο αεροσκάφη να πετούν πάνω από το νησί.

Το μήνυμα Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν

Παρά τα αμερικανικά πλήγματα, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε θετικός στο ενδεχόμενο συμφωνίας με την Τεχεράνη.

Η ένταση παραμένει στα στενά του Ορμούζ από την έναρξη του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου, όταν ΗΠΑ και Ισραήλ εξαπέλυσαν βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν. Έκτοτε, η Τεχεράνη έχει ουσιαστικά κλείσει τη θαλάσσια οδό και στοχοποιεί σχεδόν καθημερινά πλοία που επιχειρούν να τη διασχίσουν χωρίς την άδειά της.

Παρότι από τον Σεπτέμβριο καταγράφεται αποκλιμάκωση, τις τελευταίες ημέρες οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν εντείνει τις απειλές τους. Οι εξελίξεις εκτυλίσσονται εν μέσω των αμερικανικών ενδιάμεσων εκλογών και της αβεβαιότητας για την επόμενη ημέρα στο Ισραήλ.

Πηγή Βίντεο: X – US American Military Force