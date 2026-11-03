Βίντεο: Σύγκρουση στον αέρα δύο Ελικοπτέρων στο Έβερεστ

Ένα σοκαριστικό βίντεο κατέγραψαν ορειβάτες στο Έβερεστ .Ένας άνθρωπος, Ινδός σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σκοτώθηκε στη σύγκρουση και τη συντριβή δυο ελικοπτέρων καθώς προσπαθούσαν να προσγειωθούν στην περιοχή του όρους Έβερεστ, στο Νεπάλ, ενημέρωσε η αστυνομία .

Τα συγκεκριμένα ελικόπτερα χρησιμοποιούνται συχνά στα βουνά των Ιμαλαΐων για να μεταφέρονται τουρίστες, ορειβάτες και προμήθειες, ή για να διεξάγονται επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Ωστόσο, το ιδιαίτερα δύσκολο ανάγλυφο του εδάφους και μετεωρολογικά απρόοπτα κάνουν τις πτήσεις ενίοτε πολύ επικίνδυνες.