Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: 12 ξένοι ανάμεσα στα θύματα

Τέσσερις Αμερικανοί, Γαλλίδα και Καναδός συμπεριλαμβάνονταν στα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ούρντα, στην Ισπανία, ανακοίνωσαν χθες Κυριακή το βράδυ οι αρχές.

Τα υπόλοιπα θύματα μεταξύ των ξένων επιβατών είχαν υπηκοότητες Ιαπωνίας, Τυνησίας, Πορτογαλίας, Μεξικού, Τσεχίας και Αργεντινής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση ιατροδικαστών και της αστυνομίας, ως αυτό το στάδιο έχουν αναγνωριστεί τα 66 από τα 69 θύματα της τραγωδίας της Τετάρτης στην επαρχία Τολέδο.