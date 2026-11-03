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Κρίστα Πάικ: Σπάει την σιωπή της μετά την αποτυχημένη εκτέλεση

ΔΙΕΘΝΗ
03/11/2026 13:41

Σπάει την σιωπή της η θανατοποινίτισσα που επιβίωσε από την ίδια της την εκτέλεση.

Η Κρίστα Πάικ έναν μήνα πριν κατάφερε να επιβιώσει ενώ υπέστη δύο ενέσεις κατά την εκτέλεσή της. Η θανατοποινίτισσα, μετά από έντονο πόνο κατά την προσπάθεια της εκτέλεσής της μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, με τους ιατρούς να κάνουν λόγο για εγκεφαλική βλάβη.

Ωστόσο, λίγες μέρες μετά η Κρίστα Πάικ άρχισε να ανακτά τις αισθήσεις της και να έχει επαφή με το περιβάλλον.

Σήμερα, μιλάει για τον εφιάλτη που έζησε μετά την αποτυχημένη εκτέλεση και το ενδεχόμενο για νέα εκτέλεση.

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