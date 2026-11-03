Κολομβία: Τέσσερις νεκροί από έκρηξη παγιδευμένου φορτηγού

Τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα βρέφος μόλις δύο μηνών, σκοτώθηκαν από έκρηξη παγιδευμένου με εκρηκτικά φορτηγού στη δυτική Κολομβία, το βράδυ της Κυριακής.

Η επίθεση σημειώθηκε κοντά σε στρατιωτική βάση, στον δήμο Πλανάδας, στην περιοχή Τολίμα. Από την ισχυρή έκρηξη τραυματίστηκαν ακόμη 17 άνθρωποι, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε νοσοκομείο και κατοικίες.

Το υπουργείο Άμυνας της χώρας ανακοίνωσε ότι πίσω από την επίθεση βρίσκονται μέλη της ένοπλης ομάδας «Χερόνιμο Γαλεάνο», η οποία αποτελείται από διαφωνούντες των πρώην ανταρτών FARC και απορρίπτει τη συμφωνία ειρήνης του 2016.

Βίντεο από το σημείο αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής. Σε ένα από αυτά, γυναίκα ξεσπά σε κλάματα, την ώρα που άνδρας ανασύρει από τα συντρίμμια ένα μικροσκοπικό σώμα, τυλιγμένο σε κουβέρτα. Σε άλλα πλάνα φαίνονται τραυματισμένοι άνθρωποι ανάμεσα σε συντρίμμια που έχουν γεμίσει τους δρόμους.

Το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι έστειλε νοσοκομείο εκστρατείας στην περιοχή, προκειμένου να παρασχεθεί φροντίδα στους τραυματίες. Η κυβερνήτρια καταδίκασε την επίθεση, κάνοντας λόγο για εγκληματική ενέργεια εναντίον αμάχων, στρατιωτών και των οικογενειών τους.

Νέο κύμα βίας στην Κολομβία

Ο πρόεδρος της χώρας, Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις εναντίον των παράνομων ένοπλων οργανώσεων θα ενταθούν. Από την ανάληψη των καθηκόντων του, τον Αύγουστο, έχει διατάξει εκτεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων και αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε στρατόπεδα ανταρτών. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεκάδες μαχητές έχουν σκοτωθεί, ανάμεσά τους τουλάχιστον οκτώ ανήλικοι.

Την ίδια ώρα, οι ένοπλες οργανώσεις κλιμακώνουν τις βομβιστικές επιθέσεις και τις δολοφονίες. Την περασμένη εβδομάδα καταγράφηκαν τουλάχιστον τέσσερις επιθέσεις, με έναν αστυνομικό να χάνει τη ζωή του.

Σύμφωνα με τον δήμο της Πλανάδας, κάτοικοι ανέφεραν ότι είδαν drones να πετούν πάνω από το κέντρο της κοινότητας, καθώς οι ένοπλες ομάδες χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με νέο κύμα βίας, καθώς αντάρτες και καρτέλ συγκρούονται για τον έλεγχο των διαδρομών διακίνησης ναρκωτικών. Η Κολομβία παραμένει πρώτη παγκοσμίως στην παραγωγή κοκαΐνης.

Μάλιστα, την 1η Σεπτεμβρίου, έκρηξη παγιδευμένου οχήματος είχε προκαλέσει έναν θάνατο και 11 τραυματισμούς. Λίγες εβδομάδες αργότερα, τρεις στρατιωτικοί σκοτώθηκαν και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν από αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς που είχαν τοποθετήσει διαφωνούντες των πρώην FARC.

Πηγή Βίντεο: X – UltimaHoraCaracol