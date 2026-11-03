Ρωσία: Εξουδετερώθηκαν 493 ουκρανικά drones

Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε 493 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς την περιφέρεια της Μόσχας.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της ρωσικής πρωτεύουσας, Σεργκέι Σαμπιάνιν, η εξουδετέρωση των drones αημειώθηκε από το βράδυ της Δευτέρας έως το πρωί της Τρίτης.

Σε ανάρτησή του, ο Σαμπιάνιν ανέφερε ότι τα drones εντοπίστηκαν από τις 20:30 χθες έως τις 07:30 σήμερα το πρωί. Όπως δήλωσε, τα περισσότερα καταστράφηκαν από την αντιαεροπορική άμυνα σε απομακρυσμένα σημεία, ενώ 187 εξουδετερώθηκαν καθώς πλησίαζαν τη Μόσχα.

Οι ουκρανικές επιθέσεις εναντίον της ρωσικής πρωτεύουσας συνεχίζονται ενώ παράλληλα διεξάγονται στις ΗΠΑ οι ενδιάμεσες εκλογές. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει ζητήσει από τις δύο εμπόλεμες πλευρές να σταματήσουν τις αμοιβαίες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές.