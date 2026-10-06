Ισπανία: Στο προσκήνιο το στεγαστικό

Η κυβέρνηση της Ισπανίας αναμένεται να εγκρίνει δύο διατάγματα για τη στέγαση

Η κυβέρνηση της Ισπανίας αναμένεται να εγκρίνει σήμερα δύο διατάγματα για τη στέγαση.

Τα συγκεκριμένα διατάγματα απορρίφθηκαν την περασμένη εβδομάδα από το κοινοβούλιο και πυροδότησαν την προκήρυξη πρόωρων εκλογών από τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Πολιτισμού Έρνεστ Ουρτάσουν.

Τα διατάγματα θα υποβληθούν σε περιορισμένο σώμα νομοθετών που ασκούν προσωρινά καθήκοντα, ώστε να εγκριθούν.

Όπως διευκρίνισε το κρατικό δίκτυο της χώρας, το τωρινό περιορισμένο σώμα των 69 μελών που ασκεί προσωρινά καθήκοντα διαθέτει, περιλαμβανομένης της προέδρου της κάτω βουλής Φρανθίνα Αρμενγόλ του Σοσιαλιστικού Κόμματος του Σάντσεθ, ισχνή πλειοψηφία υπέρ των μέτρων.

Στα μέτρα περιλαμβάνονται:

ανώτατα όρια στα ενοίκια

προσωρινή απαγόρευση στις εξώσεις και

περιορισμοί στις εταιρικές εξαγορές ακινήτων που προορίζονται για κατοικία.

Τα διατάγματα θα τεθούν προσωρινά σε ισχύ μέχρι να σχηματιστεί νέο κοινοβούλιο, πρόσθεσε το κρατικό δίκτυο.

Ο Ουρτάσουν δήλωσε επίσης σε δημοσιογράφους ότι τα διατάγματα θα έχουν μερικές μικρές διαφορές. Ωστόσο, δεν θα υπάρξει καμία σημαντική αλλαγή σε σχέση με αυτά που ενέκρινε το υπουργικό συμβούλιο, αλλά απέρριψε το κοινοβούλιο την περασμένη εβδομάδα.

«Όσον αφορά την προστασία, σίγουρα θα είναι στο ίδιο επίπεδο, ή ακόμη θα υπερβαίνουν αυτό που συμφωνήσαμε την τελευταία φορά», διευκρίνισε ο υπουργός.

Ο Σάντσεθ, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου μετά το υπουργικό συμβούλιο, δήλωσε χθες, ότι χρειάζεται περισσότερες έδρες στο κοινοβούλιο αφού δεν κατάφερε να συγκεντρώσει επαρκή υποστήριξη για τις προτάσεις του που αποσκοπούσαν στην αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης μετά το μεγάλο κύμα διαμαρτυριών στην Ισπανία που πυροδότησε η έξωση μιας 87χρονης στη Μαδρίτη.