Σοβαρά τεχνικά προβλήματα αντιμετώπισε το TikTok την Τρίτη (24/11) σε ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο, αφήνοντας χιλιάδες χρήστες χωρίς πρόσβαση σε βασικές λειτουργίες της δημοφιλούς πλατφόρμας.

Οι δυσλειτουργίες επηρέασαν τόσο την αναπαραγωγή περιεχομένου όσο και την αλληλεπίδραση των μελών. Τα συχνότερα ζητήματα αφορούσαν αδυναμία φόρτωσης βίντεο, «πάγωμα» στην ανανέωση της αρχικής ροής (feed) και μη προσβάσιμα προφίλ. Ταυτόχρονα, πολλοί χρήστες δεν μπορούσαν να διαβάσουν σχόλια, να αποστείλουν απευθείας μηνύματα (DMs) ή να ελέγξουν τις ειδοποιήσεις τους.

Σε πολλές περιπτώσεις, στην οθόνη εμφανιζόταν η ένδειξη σφάλματος «Κάτι πήγε στραβά», ενώ βίντεο που είχαν κοινοποιηθεί σε ομαδικές συνομιλίες φαίνονταν μη διαθέσιμα.

Χιλιάδες αναφορές χρηστών

Η έκταση του «μπλακ άουτ» αποτυπώθηκε στην πλατφόρμα παρακολούθησης Downdetector. Στις Ηνωμένες Πολιτείες υποβλήθηκαν συνολικά 25.943 αναφορές προβλημάτων, με το κύμα να ξεκινά λίγο μετά τις 14:00 (τοπική ώρα). Ανάλογη κατάσταση επικράτησε και στη Βρετανία, όπου οι αναφορές ξεπέρασαν τις 10.000, με ποσοστό άνω του 70% να εντοπίζεται στη λειτουργία της εφαρμογής.

Η απάντηση του TikTok

Το πρόβλημα αποδείχθηκε παροδικό. Εκπρόσωπος της εταιρείας επιβεβαίωσε την ύπαρξη τεχνικού ζητήματος που επηρέασε την πρόσβαση στην υπηρεσία, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι η βλάβη αποκαταστάθηκε πλήρως. Βάσει των στοιχείων, η σταδιακή επαναφορά της πλατφόρμας ξεκίνησε περίπου μία ώρα μετά την εκδήλωση των πρώτων δυσλειτουργιών.