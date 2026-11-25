Ο Μοχάμεντ Ζισάν Αλί, ο πρώτος Πακιστανός που ταξιδεύει σε τροχιά γύρω από τη Γη

Ο Μοχάμεντ Ζισάν Αλί, ο πρώτος Πακιστανός που ταξιδεύει σε τροχιά γύρω από τη Γη AP-PHOTO

Η Κίνα εκτόξευσε το διαστημόπλοιο Shenzhou-24 με προορισμό τον διαστημικό σταθμό Τιανγκόνγκ.

Ανάμεσα στα τρία μέλη του πληρώματος βρίσκεται ο 40χρονος Μοχάμεντ Ζισάν Αλί, ο πρώτος Πακιστανός που ταξιδεύει σε τροχιά γύρω από τη Γη και ο πρώτος ξένος αστροναύτης που θα φιλοξενηθεί στον κινεζικό σταθμό.

Η εκτόξευση πραγματοποιήθηκε κανονικά από το Κέντρο Εκτόξευσης Δορυφόρων Τζιουτσουάν. Κυβερνήτης της αποστολής είναι ο Τανγκ Χονγκμπό, ενώ μηχανικός πτήσης είναι ο Γου Γι. Λίγο μετά την εκτόξευση, οι υπεύθυνοι ανακοίνωσαν ότι η αποστολή στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Το διαστημόπλοιο τέθηκε στην προβλεπόμενη τροχιά και όλα τα συστήματά του λειτουργούσαν ομαλά.

Τα επιστημονικά πειράματα του Πακιστανού αστροναύτη

Ο Μοχάμεντ Ζισάν Αλί συμμετέχει στην αποστολή ως ειδικός επιστημονικού φορτίου. Όπως δήλωσε, μεταφέρει μαζί του «τις ελπίδες 250 εκατομμυρίων Πακιστανών».

Η παραμονή του στον Τιανγκόνγκ θα διαρκέσει από πέντε έως δέκα ημέρες. Στο διάστημα αυτό θα συμμετάσχει σε τέσσερα επιστημονικά προγράμματα βιοτεχνολογίας και επιστήμης υλικών. Μεταξύ άλλων, θα μελετήσει τη φωτοσύνθεση σε βακτήρια, καθώς και τις επιπτώσεις της διαστημικής ακτινοβολίας και της μικροβαρύτητας σε σπόρους κινόα.

Παράλληλα, το πλήρωμα του Shenzhou-24 αναμένεται να πραγματοποιήσει περισσότερα από 90 επιστημονικά πειράματα και τεχνολογικές δοκιμές. Οι έρευνες θα καλύψουν τομείς όπως η αεροδιαστημική ιατρική, οι επιστήμες της ζωής και τα φαινόμενα καύσης.

Ένα νέο ρεκόρ παραμονής στο Διάστημα

Οι Τανγκ Χονγκμπό και Γου Γι θα παραμείνουν στον διαστημικό σταθμό για έξι μήνες, μαζί με τον Τζου Γιανγκτζού, ο οποίος βρίσκεται ήδη εκεί. Ο τελευταίος μελετά τις αλλαγές που προκαλεί στον ανθρώπινο οργανισμό η παρατεταμένη παραμονή στο Διάστημα.

Μέχρι την επιστροφή του στη Γη, ο Τζου αναμένεται να έχει συμπληρώσει συνολικά έναν χρόνο σε τροχιά, καταγράφοντας νέο ρεκόρ συνεχούς παραμονής στο Διάστημα για Κινέζο αστροναύτη.

Ο κινεζικός σταθμός Τιανγκόνγκ, που σημαίνει «Ουράνιο Παλάτι», λειτουργεί από τα τέλη του 2022 και μπορεί να φιλοξενήσει έως έξι αστροναύτες κατά την αλλαγή των πληρωμάτων.

Η αποστολή εντάσσεται στη στενή διαστημική συνεργασία Κίνας και Πακιστάν, η οποία ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Το Πεκίνο έχει θέσει ως στόχο να στείλει Κινέζους αστροναύτες στη Σελήνη έως το 2030, την ώρα που οι ΗΠΑ, μέσω της NASA, σχεδιάζουν την επιστροφή ανθρώπων στη σεληνιακή επιφάνεια το 2028.

Πηγή Βίντεο: X – China Xinhua Sci-Tech, Pakistan TV, YouTube – Associated Press