Ισπανία: Πάνω από 45.000 στρέμματα κάηκαν στη Σαραγόσα

Οι τοπικές Αρχές της Αραγονίας, προειδοποίησαν, ότι η φωτιά εκδηλώθηκε στην Ορές, κοντά στη Σαραγόσα στην Ισπανία, έχει ήδη κάψει 45.000 στρέμματα, και θα χρειαστούν «μέρες προκειμένου να τεθεί υπό έλεγχο», τονίζοντας μάλιστα, ότι η «πυρκαγιά, έχει περίπλοκα χαρακτηριστικά».

Ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ», ανέφερε, ότι παρακολουθεί «πολύ στενά», την εξέλιξη της πυρκαγιάς, ενώ ζήτησε από τους πολίτες, να είναι προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Αξίζει να σημειωθεί, πως, την περασμένη εβδομάδα, η Ισπανία, έζησε μια από τις φονικότερες πυρκαγιές στη σύγχρονη ιστορία της, όπου 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από δασική φωτιά στην Ανδαλουσία στις 9 Ιουλίου, με αποτέλεσμα να καούν 70.000 στρέμματα.