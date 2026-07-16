Ιράκ: Drone έπληξε πετρελαιοφόρο στη Βασόρα

Ένα drone, που έπληξε ένα πλοίο-τάνκερ, στον τερματικό σταθμό στη Βασόρα, είχε ως αποτέλεσμα, οι ιρακινές Αρχές, να αναστείλουν για σύντομο διάστημα, τις φορτώσεις πετρελαίου, ανέφεραν στο Reuters, ιρακινές πηγές του κλάδου του πετρελαίου και του τομέα ασφαλείας.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει καταστεί σαφές από που εξαπολύθηκε το μη επανδρωμένο όχημα, ωστόσο, δεν προκάλεσε φωτιά ή καταστροφές.

Ο επικεφαλής της ιρακινής κρατικής εταιρίας εμπορίας πετρελαίου, μιλώντας στο Reuters, ανέφερε, ότι, το περιστατικό, δεν ήταν άμεση επίθεση στους τερματικούς σταθμούς ή στα πλοία που βρίσκονται στην περιοχή, και ότι η φόρτωση, γίνεται με κανονικούς ρυθμούς, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των πλοίων.