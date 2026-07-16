Σύλληψη Ρώσων στην Αγία Σοφία- Ανάγνωσαν δυνατά τη Βίβλο

Στην Κωνσταντινούπολη, συνελήφθησαν δυο Ρώσοι τουρίστες, ύστερα από καταγγελία, ότι διάβαζαν σε υψηλούς τόνους, αποσπάσματα της Βίβλου, μέσα στην Αγία Σοφία.

Οι δυο Ρώσοι, προσήχθησαν σε αστυνομικό τμήμα, όπου οι τουρκικές Αρχές, εξετάζουν το ενδεχόμενο απέλασής τους από τη χώρα.

Από την πλευρά του το ρωσικό προξενείο, είναι σε επαφή με τις τουρκικές Αρχές, αλλά και τους δικηγόρους των κρατουμένων.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, η τουρκική νομοθεσία, προβλέπει ποινή φυλάκισης, μεταξύ έξι μηνών και ενός έτους, ενώ με απέλαση, μπορεί να συνοδεύεται για αλλοδαπούς, εάν κριθεί, ότι η πράξη, ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο για τη δημόσια τάξη.