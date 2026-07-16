Πολεμική κλιμάκωση στον Περσικό
Με εκατέρωθεν απειλές και χτυπήματα ο πόλεμος Ηνωμένων Πολιτείων Ιράν επεκτείνεται στη Μέση Ανατολή.
Ο Τραμπ δηλώνει οτι η Τεχεράνη επιθυμεί συνάντηση προκειμένου να καταλήξουν σε συμφωνία , από την άλλη οι Φουόρι της Επανάστασης διαμηνύουν οτι τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν “κόκκινη γραμμή” και δεν θα επιτρέψουν αμερικανική παρέμβαση.
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