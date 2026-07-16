Πολεμική κλιμάκωση στον Περσικό

Με εκατέρωθεν απειλές και χτυπήματα ο πόλεμος Ηνωμένων Πολιτείων Ιράν επεκτείνεται στη Μέση Ανατολή.

Ο Τραμπ δηλώνει οτι η Τεχεράνη επιθυμεί συνάντηση προκειμένου να καταλήξουν σε συμφωνία , από την άλλη οι Φουόρι της Επανάστασης διαμηνύουν οτι τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν “κόκκινη γραμμή” και δεν θα επιτρέψουν αμερικανική παρέμβαση.