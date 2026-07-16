Μαχητικό αεροσκάφος πέρασε ξυστά πάνω από λουόμενους

Βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου καταγράφουν τη στιγμή που μαχητικό αεροσκάφος των Blue Angels περνά σε εξαιρετικά χαμηλό ύψος πάνω από λουόμενους στην παραλία Πενσακόλα της Φλόριντα στις ΗΠΑ, προκαλώντας πανικό και έντονες αντιδράσεις.

Οι εικόνες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τους λουόμενους να αιφνιδιάζονται από τη χαμηλή διέλευση του αεροσκάφους, με αρκετούς να σκύβουν ή να τρέχουν για να προστατευθούν.

Μετά τη δημοσιοποίηση των βίντεο, η επίλεκτη ομάδα αεροπορικών επιδείξεων του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει εσωτερικό έλεγχο για το περιστατικό. Όπως ανέφερε, κατά τη διάρκεια του ελιγμού άφιξης, ένα από τα αεροσκάφη πέταξε χαμηλότερα από το προβλεπόμενο ύψος, προκαλώντας αναστάτωση στην παραλία και μετακινώντας ομπρέλες και ξαπλώστρες λόγω της ισχυρής ώθησης των κινητήρων.

Σε ανακοίνωσή τους, οι Blue Angels υπογράμμισαν ότι η ασφάλεια των πολιτών, των θεατών και των πληρωμάτων αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και γνωστοποίησαν ότι εξετάζονται όλες οι συνθήκες της πτήσης, ώστε να διαπιστωθεί αν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας του Πολεμικού Ναυτικού και της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA).

Το περιστατικό προκάλεσε αίσθηση και στους κατοίκους της περιοχής. Μάρτυρες που παρακολουθούσαν την επίδειξη δήλωσαν ότι δεν είχαν ξαναδεί αεροσκάφος να περνά τόσο χαμηλά πάνω από την παραλία, περιγράφοντας τις στιγμές ως εντυπωσιακές αλλά και ιδιαίτερα ανησυχητικές.