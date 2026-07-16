(Βίντεο) Χαλαζόπτωση-σοκ στη Γαλλία

Σκηνές πρωτοφανούς καταστροφής άφησε πίσω της η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε την περιοχή Αρντές, στη νότια Γαλλία, με χαλαζόπτωση τέτοιας έντασης ώστε οι κόκκοι του χαλαζιού έφταναν σε μέγεθος… μπάλας του τένις.

Το ακραίο καιρικό φαινόμενο προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές σε οχήματα, κτίρια και καλλιέργειες.

Βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου καταγράφουν δρόμους να καλύπτονται μέσα σε λίγα λεπτά από στρώματα χαλαζιού, ενώ οι τεράστιοι παγοκόκκοι σπάνε παρμπρίζ αυτοκινήτων και προκαλούν ζημιές σε στέγες, προσόψεις κτιρίων και βλάστηση.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το χαλάζι είχε διάμετρο από πέντε έως επτά εκατοστά, μέγεθος που αντιστοιχεί σε μπάλα του τένις. Κάτοικοι που βρέθηκαν στο επίκεντρο της καταιγίδας περιέγραψαν τις στιγμές ως εφιαλτικές, ενώ σε βίντεο ακούγονται να λένε ότι ένιωθαν σαν να δέχονταν χτυπήματα από «μπάλες πετάνκ», θέλοντας να περιγράψουν τη σφοδρότητα του φαινομένου.

Η Πυροσβεστική κλήθηκε να επέμβει σε δεκάδες περιστατικά που σχετίζονταν με τις ζημιές που προκάλεσε η κακοκαιρία, ενώ η έντονη βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα να σημειωθούν και τοπικές πλημμύρες.

«Πρόκειται για ένα εξαιρετικά βίαιο φαινόμενο», δήλωσε ο δήμαρχος της Ομπενά, Ζαν-Ρομέν Ριμπερί, περιγράφοντας την εικόνα της περιοχής, η οποία μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού καλύφθηκε από ένα παχύ στρώμα πάγου και χαλαζιού.

Η περιοχή της Αρντές βρισκόταν ήδη σε πορτοκαλί προειδοποίηση από τις γαλλικές μετεωρολογικές αρχές, λόγω του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης ισχυρών καταιγίδων, με το φαινόμενο να επιβεβαιώνει τους φόβους για ακραία καιρικά επεισόδια.