Ολλανδία: Ζέστη και ξηρασία προκαλούν λειψυδρία στη χώρα
Η ολλανδική κυβέρνηση, σε σημερινή της ανακοίνωση, ανέφερε, πως η συνεχιζόμενη ζέστη και ξηρασία, έχουν προκαλέσει λειψυδρία στη χώρα.
Το τελευταίο χρονικό διάστημα, δεν έχει βρέξει σχεδόν καθόλου στη χώρα, ενώ σε ποτάμια, η στάθμη του νερού, έχει πέσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.
Η κατάσταση αυτή, δεν επηρεάζει την παροχή πόσιμου νερού, μιας και τα αποθέματα είχαν ήδη αυξηθεί πριν από το καλοκαίρι, ωστόσο η άρδευση, είναι αυτή που θα περιοριστεί σε διάφορες περιοχές.
Η μέση μέγιστη θερμοκρασία στην Ολλανδία, των 24,3 βαθμών, είναι 4,5 βαθμοί πάνω από την κανονική.
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