Ολλανδία: Ζέστη και ξηρασία προκαλούν λειψυδρία στη χώρα

Η ολλανδική κυβέρνηση, σε σημερινή της ανακοίνωση, ανέφερε, πως η συνεχιζόμενη ζέστη και ξηρασία, έχουν προκαλέσει λειψυδρία στη χώρα.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, δεν έχει βρέξει σχεδόν καθόλου στη χώρα, ενώ σε ποτάμια, η στάθμη του νερού, έχει πέσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Η κατάσταση αυτή, δεν επηρεάζει την παροχή πόσιμου νερού, μιας και τα αποθέματα είχαν ήδη αυξηθεί πριν από το καλοκαίρι, ωστόσο η άρδευση, είναι αυτή που θα περιοριστεί σε διάφορες περιοχές.

Η μέση μέγιστη θερμοκρασία στην Ολλανδία, των 24,3 βαθμών, είναι 4,5 βαθμοί πάνω από την κανονική.