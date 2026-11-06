ΗΠΑ: 35χρονος εισέβαλε σε τράπεζα και σκότωσε εργαζόμενη

Μία 41χρονη εργαζόμενη τραπέζης έπεσε νεκρή από τα πυρά 35χρονου άνδρα, ο οποίος εισέβαλε με το αυτοκίνητό του στα γραφεία της τράπεζας στην Τάμπα των ΗΠΑ, την Τετάρτη.

Ο δράστης, πυροβόλησε την υπάλληλο με καραμπίνα και στη συνέχεια με πιστόλι. Λίγο αργότερα, έπεσε νεκρός από τα πυρά του επικεφαλής ασφαλείας της τράπεζας, ο οποίος απέτρεψε την επίθεση σε άλλους εργαζόμενους.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε μετά την παραλαβή δικαστικής κλήσης από τον 35χρονο για οφειλή ύψους 2.500 ευρώ.

Πριν φτάσει στην τράπεζα, είχε τηλεφωνήσει στο δικηγορικό γραφείο που είχε αναλάβει τη διαδικασία είσπραξης του χρέους. Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, απείλησε ότι θα εμφανιστεί οπλισμένος με τυφέκιο AR-15 και αλεξίσφαιρο γιλέκο, ζητώντας να ακυρωθεί η δικαστική διαδικασία. Μάλιστα, είχε προειδοποιήσει ότι βρισκόταν λίγο περισσότερο από μία ώρα μακριά.

Η εισβολή και η δολοφονία της 41χρονης

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας καταγράφει τη στιγμή που το αυτοκίνητο του 35χρονου πέφτει πάνω στην πύλη των εγκαταστάσεων της τράπεζας. Εκείνη την ώρα εργάζονταν στο κτίριο περίπου 3.200 υπάλληλοι.

Στη συνέχεια, ο Πίρσον συνάντησε στην αυλή την 41χρονη Λιν Σέλμαν. Σε δεύτερο βίντεο φαίνεται να την πυροβολεί με καραμπίνα. Όταν το όπλο έπαθε εμπλοκή, επέστρεψε στο αυτοκίνητό του, πήρε ένα πιστόλι και πυροβόλησε ξανά τη γυναίκα, ενώ εκείνη προσπαθούσε να απομακρυνθεί.

Αμέσως μετά, εισέβαλε στην καφετέρια των γραφείων, αναζητώντας και άλλα θύματα.

Η παρέμβαση του επικεφαλής ασφαλείας

Το δικηγορικό γραφείο είχε ήδη ενημερώσει τον επικεφαλή ασφαλείας, Τζον Φρέιλι, συνταξιούχο πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ.

Σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας φαίνεται ο Φρέιλι να παίρνει θέση έξω από τις τουαλέτες. Μόλις εντόπισε τον 35χρονο, τον πυροβόλησε πέντε φορές.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι ο δράστης είχε φτάσει στο σημείο με σκοπό να σκοτώσει όποιον έβρισκε μπροστά του.

Πηγή Βίντεο: X – BUC WARRIOR