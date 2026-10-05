Ισπανία- Στις κάλπες στις 29 Νοεμβρίου
Πρόωρες βουλευτικές εκλογές στην Ισπανία στις 29 Νοεμβρίου ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ.
Η απόφαση έγινε γνωστή σήμερα, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικού διαγγέλματος.
Ο Σάντσεθ ανακοίνωσε τη διάλυση του ισπανικού Κοινοβουλίου, ανοίγοντας τον δρόμο για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες.
Η εξέλιξη ήρθε λίγες ημέρες μετά την κοινοβουλευτική ήττα της κυβέρνησης για τα μέτρα αντιμετώπισης της στεγαστικής κρίσης.
Την περασμένη Παρασκευή το Κογκρέσο απέρριψε δύο νομοθετικά διατάγματα της κυβέρνησης.
Η απόφαση προκάλεσε νέες πολιτικές αντιδράσεις, ενώ στη χώρα έχουν πραγματοποιηθεί και μαζικές κινητοποιήσεις για το κόστος της στέγασης.
Ο Σάντσεθ είχε μέχρι σήμερα υποστηρίξει ότι σκοπεύει να ολοκληρώσει την τετραετή θητεία του.
Πλέον, οι Ισπανοί ψηφοφόροι θα κληθούν να αποφασίσουν τη νέα σύνθεση του Κοινοβουλίου στις 29 Νοεμβρίου.
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