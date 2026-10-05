Ισπανία- Στις κάλπες στις 29 Νοεμβρίου

Πρόωρες βουλευτικές εκλογές στην Ισπανία στις 29 Νοεμβρίου ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ.

Η απόφαση έγινε γνωστή σήμερα, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικού διαγγέλματος.

Ο Σάντσεθ ανακοίνωσε τη διάλυση του ισπανικού Κοινοβουλίου, ανοίγοντας τον δρόμο για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες.

Η εξέλιξη ήρθε λίγες ημέρες μετά την κοινοβουλευτική ήττα της κυβέρνησης για τα μέτρα αντιμετώπισης της στεγαστικής κρίσης.

Την περασμένη Παρασκευή το Κογκρέσο απέρριψε δύο νομοθετικά διατάγματα της κυβέρνησης.

Η απόφαση προκάλεσε νέες πολιτικές αντιδράσεις, ενώ στη χώρα έχουν πραγματοποιηθεί και μαζικές κινητοποιήσεις για το κόστος της στέγασης.

Ο Σάντσεθ είχε μέχρι σήμερα υποστηρίξει ότι σκοπεύει να ολοκληρώσει την τετραετή θητεία του.

Πλέον, οι Ισπανοί ψηφοφόροι θα κληθούν να αποφασίσουν τη νέα σύνθεση του Κοινοβουλίου στις 29 Νοεμβρίου.