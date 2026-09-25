Ισπανία: Άγριος ξυλοδαρμός νεαρού από τη Βόρεια Αφρική

Άγρια επίθεση δέχθηκε ένας νεαρός από τη Βόρεια Αφρική το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στους δρόμους της Ταβέρνες δε λα Βαλντίνια, πόλης κοντά στη Βαλένθια, στην Ισπανία. Ομάδα νεαρών τον χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές, ακόμη και στο κεφάλι, ενώ το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο διάρκειας σχεδόν έξι λεπτών.

Γροθιές και κλωτσιές ακόμη και στο κεφάλι

Στο βίντεο φαίνεται η ομάδα να επιτίθεται στον νεαρό, ενώ ακούγονται βαριές ύβρεις και φράσεις. Η επίθεση συνεχίζεται μέχρι τη στιγμή που μια νεαρή κοπέλα παρεμβαίνει. Μπαίνει ανάμεσα στους επιτιθέμενους και το θύμα και καταφέρνει να σταματήσει τον άγριο ξυλοδαρμό.

Καταγγελίες ότι ανάμεσα στους δράστες υπήρχαν ανήλικοι

Η συλλογικότητα La Valldigna Antifeixista καταγγέλλει ότι ανάμεσα στους δράστες της επίθεσης υπήρχαν και ανήλικοι.

Έρευνα από τη Guardia Civil

Η Guardia Civil ξεκίνησε έρευνα για την ταυτοποίηση των ατόμων που συμμετείχαν στην επίθεση.

Η δήμαρχος της πόλης εξέφρασε τον απόλυτο αποτροπιασμό και την καταδίκη της για όσα συνέβησαν.